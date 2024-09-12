台菲物流業者深化冷鏈合作 助農漁產品海外保鮮

2024台菲產業鏈結高峰論壇今天登場，台菲相關業者共襄盛舉。其中菲律賓業者C&J Specialty Papers與台灣業者邰利公司簽署合作備忘錄（MOU），雙方將就冷鏈物流中心建設和服務、台灣農漁產品海外保鮮儲放等項目進行合作。

經濟部商業發展署今天舉辦「2024台菲產業鏈結高峰論壇-冷鏈物流分論壇」，有約30名菲律賓代表參加，包括Food Starter、Megawide Holdings、C&JSpecialty Papers等業者；台方則有長榮物流、京揚國際、太陽生鮮、科菱冷凍、邰利、盟立、研華等企業。

經濟部商業發展署長蘇文玲指出，隨著消費需求的品質提升，各國都非常重視物流配送的冷鏈技術。近2年來台菲雙方在推動冷鏈物流已展開合作，相信在台灣成熟的冷鏈技術與服務支持下，菲律賓的冷鏈物流也能夠迅速發展。

菲律賓台北貿易投資中心商務處長李安東（Anthony B. Rivera）於會中表示，台菲產業鏈結高峰論壇的擴大舉辦，有利於雙方推進各項合作議題的實施及後續的討論，並能夠繼續合作促成貿易和投資機會。

商業署表示，菲律賓業者C&J Specialty Papers與台灣業者邰利股份有限公司在論壇上簽署合作備忘錄（MOU），雙方將就冷鏈物流中心建設、冷鏈物流服務、台灣農漁產品海外保鮮儲放等項目進行合作，以台灣的智慧冷鏈倉儲與服務方案，協助C&J SpecialtyPapers轉型拓展冷鏈業務。

台方於會中分享台灣冷鏈物流技術發展、管理及展望，並分享智慧冷鏈物流中心合作案例；菲方則就菲律賓冷鏈物流、克拉克國際機場食品物流中心、菲律賓農產品自由貿易港的發展與規劃進行說明，台灣業者在冷鏈技術上的優勢預期在菲律賓市場具有相當潛力的發展機會。