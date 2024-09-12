快訊

被龜殼花咬傷遭醫師診斷「雜草刮傷」？網友直呼太扯 醫院回應了

2024美國大選最後倒數！一圖看6大重要日程 這天撼動全球

台菲物流業者深化冷鏈合作 助農漁產品海外保鮮

中央社／ 台北12日電

2024台菲產業鏈結高峰論壇今天登場，台菲相關業者共襄盛舉。其中菲律賓業者C&J Specialty Papers與台灣業者邰利公司簽署合作備忘錄（MOU），雙方將就冷鏈物流中心建設和服務、台灣農漁產品海外保鮮儲放等項目進行合作。

經濟部商業發展署今天舉辦「2024台菲產業鏈結高峰論壇-冷鏈物流分論壇」，有約30名菲律賓代表參加，包括Food Starter、Megawide Holdings、C&JSpecialty Papers等業者；台方則有長榮物流、京揚國際、太陽生鮮、科菱冷凍、邰利、盟立、研華等企業。

經濟部商業發展署長蘇文玲指出，隨著消費需求的品質提升，各國都非常重視物流配送的冷鏈技術。近2年來台菲雙方在推動冷鏈物流已展開合作，相信在台灣成熟的冷鏈技術與服務支持下，菲律賓的冷鏈物流也能夠迅速發展。

菲律賓台北貿易投資中心商務處長李安東（Anthony B. Rivera）於會中表示，台菲產業鏈結高峰論壇的擴大舉辦，有利於雙方推進各項合作議題的實施及後續的討論，並能夠繼續合作促成貿易和投資機會。

商業署表示，菲律賓業者C&J Specialty Papers與台灣業者邰利股份有限公司在論壇上簽署合作備忘錄（MOU），雙方將就冷鏈物流中心建設、冷鏈物流服務、台灣農漁產品海外保鮮儲放等項目進行合作，以台灣的智慧冷鏈倉儲與服務方案，協助C&J SpecialtyPapers轉型拓展冷鏈業務。

台方於會中分享台灣冷鏈物流技術發展、管理及展望，並分享智慧冷鏈物流中心合作案例；菲方則就菲律賓冷鏈物流、克拉克國際機場食品物流中心、菲律賓農產品自由貿易港的發展與規劃進行說明，台灣業者在冷鏈技術上的優勢預期在菲律賓市場具有相當潛力的發展機會。

菲律賓

延伸閱讀

金融時報：吳亞男下周赴夏威夷出席巴帕羅主持的印太國防會議

菲律賓中部活火山持續蠢動 24小時噴危險氣體逾萬噸

NBA／有意歸化菲律賓 庫茲馬：和克拉克森打球很酷

8月三度仙賓礁碰撞後 中菲在北京舉行副部級南海問題磋商

相關新聞

AI商機爆發！電子零組件製造業7月加班工時 近17年新高

外界關切製造業景氣，主計總處12日發布最新勞動供需市場相關指標表示，7月全體受僱員工人數為847.2萬人，較6月增加4萬...

科技大廠發紅利獎金 前七月平均總薪資年增4.06%、十年最高

主計總處12日發布2024年1至7月工業及服務業平均每月實質經常性薪資為43,153元，年增0.29%，為連續四月個脫離...

國人薪資真有改善？「中位數對平均數比值」為近五年新高

主計總處12日發布2024年7月薪資調查，同時，本次也公布今年前七個月的經常性薪資中位數，「中位數對平均數比值」升至0....

電子零組件業需求增溫 7月加班工時連13個月正成長

主計總處今天發布7月受僱員工統計，製造業受僱人數月增9000人、達286.2萬人，月增幅創近2年首度轉正。其中，7月電子...

危老容積時程獎勵明年正式落日 國土署署長曝未來方向

《危老條例》的容積重建時程獎勵預計明(2025)年正式落日，內政部國土署署長吳欣修12日透露，時程獎勵結束後將以規模獎勵...

揮別通膨陰霾！今年前7月實質總薪資年增1.72% 創4年最大

主計總處今天發布7月工業及服務業薪資統計，雖然物價上漲壓力仍在，但實質薪資揮別通膨陰霾，維持正成長。今年前7月實質經常性...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。