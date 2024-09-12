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AI商機爆發！電子零組件製造業7月加班工時 近17年新高

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
主計總處12日發布最新勞動供需市場相關指標表示，7月全體受僱員工人數為847.2萬人，較6月增加4萬人，其中製造業月增9,000人最多，而且還是近二年來首度轉正，7月製造業加班工時年增1小時，也連續五個月轉正。圖／聯合報系資料照片
主計總處12日發布最新勞動供需市場相關指標表示，7月全體受僱員工人數為847.2萬人，較6月增加4萬人，其中製造業月增9,000人最多，而且還是近二年來首度轉正，7月製造業加班工時年增1小時，也連續五個月轉正。圖／聯合報系資料照片

外界關切製造業景氣，主計總處12日發布最新勞動供需市場相關指標表示，7月全體受僱員工人數為847.2萬人，較6月增加4萬人，其中製造業月增9,000人最多，而且還是近二年來首度轉正，7月製造業加班工時年增1小時，也連續五個月轉正。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，廠商若沒有確定後勢夠好，不會輕易雇用員工，因此這是比較正向的指標。譚文玲認為，製造業成長動能穩定，加以服務業受僱人數持續成長，說明我國勞動市場已朝正向發展。

不過，譚文玲也說，台灣是海島型國家，製造業廠商把產品生產出來，也要賣得出去才行，因此若國外景氣能持續復甦，對AI需求也會愈來愈高，對我國製造業將有正面拉力。

此外，在製造業加班工時部分，7月製造業加班工時16.4小時，是連續五個月處在16小時以上的偏高水準，其中屬半導體產業的電子零組件製造業，7月加班工時年增24.7小時，更是2007年以來，近17年新高，也是連續13個月正成長，且連續四個月處在24小時以上的偏高水準。譚文玲表示，這跟新興科技的應用商機持續提高有關。

加班 工時 景氣 製造業

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