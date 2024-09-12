科技大廠發紅利獎金 前七月平均總薪資年增4.06%、十年最高

主計總處12日發布2024年1至7月工業及服務業平均每月實質經常性薪資為43,153元，年增0.29%，為連續四月個脫離負成長，增幅為四年來同期最佳。主計總處認為，在廠商調薪、最低工資調整、以及景氣復甦下，剔除物價因素後，帶動實質經常性薪資成長。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲還提到，受部分科技大廠7月發放紅利獎金影響，今年前七月平均總薪資來到63,826元，年增4.06%，是近十年同期最高。今年前七月平均實質總薪資59,528元，年增1.72%，則是四年最高，主因是廠商加薪效應超過通膨。