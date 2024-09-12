國人薪資真有改善？「中位數對平均數比值」為近五年新高

主計總處12日發布2024年7月薪資調查，同時，本次也公布今年前七個月的經常性薪資中位數，「中位數對平均數比值」升至0.802，為近五年同期最高，顯示國人薪資已有改善。

以今年前七個月而言，經常性薪資平均數是46,269元，中位數是37,111元，中位數對平均數比值0.802，這個比值是近五年最高。主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，中位數增加幅度比平均數高，代表國人薪資有改善，看起來是滿好的現象。因為平均數易受極端高薪資拉抬，中位數則代表800多萬受僱勞工居中者那一位，這個比值升高，代表中位數成長高於平均數成長。

譚文玲還指出，今年前七個月經常性薪資平均數成長率2.60%，中位數成長3.26%，且不論製造業或服務業，中位數的增幅都高於平均數增幅。

觀察今年前七月各行業受僱員工經常性薪資中位數，住宿及餐飲業、支援服務業因部分工時員工占比較高，經常性薪資中位數相對較低，分別為30,946元與31,304元。受僱員工人數較多的製造業為35,342元，其中電子零組件製造業為45,004元，至於出版影音及資通訊業51,178元、金融及保險業56,160元，則相對較高。

不過，值得注意的是，今年前七個月低於平均薪資的受僱人數比率卻升至69.3%，且這項比率為近五年最高，譚文玲坦言，這代表領不到平均薪資的占比增加，初步研判可能是極端高薪者增加比其他人快，至於其背後代表的經濟意義，還需觀察。

主計總處自2016年開始每年發布總薪資中位數，自今年7月起每月發布經常性薪資中位數，並回溯至2020年。