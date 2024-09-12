從新青安觀察民情 內政部長曝「地上權住宅」卡這難關

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
內政部今日邀請記者茶敘。記者胡順惠／攝影
內政部今日邀請記者茶敘。記者胡順惠／攝影

為解決高昂房價，政府推出「地上權住宅」，只要市價的5到7折，不過時限一到就沒有居住權，仍被外界詬病太貴，內政部次長董建宏日前透露，正在研擬「使用權住宅」，不過目前都在研究中，仍無推出時程表。內政部部長劉世芳12日表示，推動政策仍要考量台灣民情，觀察新青安政策火熱、縣市政府青銀共居成功率低，代表國人還是希望有自己的房子，推出時機還要再討論。

外界關注使用權住宅推動進度，劉世芳今日表示，推動使用權社宅是參考歐洲國家，但也要考量是否適合台灣民情，因為除了年輕人，長者也是優先要照顧的弱勢族群，讓使用權宅成為過渡期，觀察這次新青安政策如火如荼，代表國人還是希望有自己的房子，未來會跟衛福部、青年族群溝通，看要在什麼時機點推出比較好。

劉世芳補充，像是日前許多縣市政府推青銀共居，成功機率不太大，代表不是房子本身的問題，站在國土署、住都中心、財政部立場，可以給國土署蓋社宅機會多，還是持續推動。

國土署署長吳欣修則說，使用權宅是穩定的長租政策，希望讓民眾能在城市裡穩定下來，不過外界認為該政策過度把資源放在社宅資源，會影響到其他使用者機會，因此未來經過討論後會再彙整並修正，立法院認同就會加速來推。

內政部 劉世芳 地上權 新青安

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