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電子零組件業需求增溫 7月加班工時連13個月正成長

中央社／ 台北12日電
主計總處今天發布7月受僱員工統計，製造業受僱人數月增9000人、達286.2萬人，月增幅創近2年首度轉正。圖／聯合報系資料照
主計總處今天發布7月受僱員工統計，製造業受僱人數月增9000人、達286.2萬人，月增幅創近2年首度轉正。圖／聯合報系資料照

主計總處今天發布7月受僱員工統計，製造業受僱人數月增9000人、達286.2萬人，月增幅創近2年首度轉正。其中，7月電子零組件加班工時達24.7小時，創下2007年11月以來新高，年增率為連續13個月正成長。

主計總處統計顯示，今年7月全體受僱員工經常性薪資平均為新台幣4萬6540元，年增2.89%，總薪資平均為6萬2266元，年增6.06%。7月底全體受僱員工人數847.2萬人，月增4萬人，其中服務業月增3.1萬人，製造業月增9000人。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，受僱人數月增幅以服務業貢獻較多，可能受惠暑期帶動住宿餐飲業商機有關。當企業營運好轉時，多數先調整加班工時，展望確定夠好時，才會增加僱用員工人數，7月製造業受僱人數月增幅是2022年8月以來首度轉正，算是比較正向指標。

至於加班工時部分，譚文玲表示，製造業7月加班工時16.4小時，統計今年3月以來，已經是連續5個月維持在16小時以上的偏高值。

包含半導體產業的電子零組件業7月加班工時為24.7小時，已經連續4個月在24小時以上，加班工時年增率也維持13個月正成長。譚文玲表示，由於新興科技應用多元，帶動產業商機，電子零組件業7月加班工時也創下2007年11月以來新高。

展望未來，譚文玲指出，台灣屬於出口導向型經濟體，製造業產品關鍵還是要賣得出去才行，全球景氣若持續復甦，對製造業營運也會有幫助，帶旺半導體與新興科技等發展。

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