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危老容積時程獎勵明年正式落日 國土署署長曝未來方向

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
危老時程獎勵將於明年5月歸零，將以規模獎勵取代。（聯合報系資料庫）
危老時程獎勵將於明年5月歸零，將以規模獎勵取代。（聯合報系資料庫）

《危老條例》的容積重建時程獎勵預計明(2025)年正式落日，內政部國土署署長吳欣修12日透露，時程獎勵結束後將以規模獎勵取代，至於2027年後是否結束，未來會參採地方政府意見再作修整；都更獎勵則是不應往上調，更應從地方政府審議、認定過程簡單化著手。

吳欣修今日表示，針對外界這陣子關心危老容積獎勵是否繼續，2017年發布實施後，時程獎勵應該結束，最多不會超過五年，不過大家希望漸進式退場，所以後來增加規模獎勵，希望達2百平方公尺以上有漸進式獎勵，剛好跟時程獎勵互相替代，等2025年時程獎勵正式結束後，規模獎勵會正式取代。

至於2027年後是否正式結束，吳欣修指出，因為社會對危老作法接受度很高，國土署正全面性調整危老作業方式，也參採地方政府反映意見，未來會再修整，業界表達希望維持現行機制認定比較快，也會對推動相對有利，危老修正結果會再與業界討論後才會定案。

至於都更獎勵部分，吳欣修則說，目前有許多意見，認為不應該再往上調，因為對執行面沒有很大的幫助，反而這幾年要求地方政府審議、認定過程簡單化比較有所幫助，簡便作業會再精進，將會是未來都更修正的方向。

吳欣修更進一步透露，《都市更新條例》第65條修正草案部分，原來對於實施容積率前就發照，後來因為地方政府實際執行認定困難，因而提出修正案，只要有發照就能認定，因為地方政府跟業者普遍同意，這部分會請立法院儘速審議通過，希望減輕地方推動都更困難。

地方政府 容積率 都市更新 都更

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