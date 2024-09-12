中秋節將至…國定假日出勤怎給薪？勞動部：須徵得勞工同意並加發工資

「中秋節」（2024年9月17日）即將到來，勞動部12日表示，中秋節為為國定假日，依「勞動基準法」第37條規定，雇主應給予勞工休假，當日工資照給。雇主如徵得勞工同意在中秋節當天出勤，工資應依法加倍發給。至於中秋節如適逢勞工例假或休息日，應於其他工作日補假。

勞動部進一步說明，今年中秋節為星期二，勞雇雙方如約定周一至周五為工作日，雇主如需勞工於中秋節當日出勤，應徵得勞工同意，且應加發工資，亦即除原本約定照給之當日工資外，於正常工作時間（8小時）以內再加發一日工資；如有超過8小時工作之時段，屬延長工作時間，應依《勞動基準法》第24條規定計給加班費。

勞動部另表示，如勞工之例假或休息日若剛好與中秋節同一日，依《勞動基準法》施行細則第23條之1規定，應由勞雇雙方協商擇日補假，而9月17日（星期二）當日仍維持原例假或休息日之性質，該日無需出勤，工資照給；至擇日補假之當日，性質為國定假日，如有出勤，應加給工資。

勞動部強調，中秋節出勤及工資給付，事業單位應依法辦理。雇主如有違反相關規定，勞工可檢具相關事證，就近向當地勞工行政主管機關（直轄市、縣（市）政府勞工局（處）或社會局（處））或勞動部1955專線提出申訴，以維權益。