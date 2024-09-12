賴總統接見吐魯瓦議長訪團 盼兩國持續深化夥伴關係

賴總統12日上午接見吐瓦魯國國會議長伊塔雷理（Iakoba Taeia Italeli）伉儷訪問團，期盼兩國持續在各領域密切合作，深化夥伴關係，共同促進太平洋區域的永續發展。

賴總統致詞時，首先歡迎伊塔雷理議長在今年2月上任後首度率團來訪。伊塔雷理議長是台灣多年的好朋友，過去在總督任內曾經兩度訪問台灣，也在2017年盛情接待前總統蔡英文的訪問團。

賴總統說，伊塔雷理伉儷及所有訪賓的來訪，充分展現吐瓦魯朝野對兩國邦誼的支持和重視，他要代表中華民國台灣表達最誠摯的感謝。過去幾年來，臺灣和吐瓦魯無論是在醫療、農漁業、南島民族文化或資通訊等領域都密切合作，創造出豐碩的成果。兩國也共同面對氣候變遷的挑戰，透過跟美國、澳洲、紐西蘭等理念相近國家合作彼此交換經驗，強化吐瓦魯的海岸防護，提升氣候調適的韌性。

賴總統提到，就在上個月，「全球合作暨訓練架構」（GCTF）研討會也第一次在吐瓦魯舉辦，由來自台灣、日本及澳洲等國的講者，分享各國面對氣候變遷衝擊的現況與政策。我們期盼，未來台灣和吐瓦魯持續攜手推動各項國際合作，在國際上相互扶持，也加深各領域的夥伴關係，提升兩國邦誼。

賴總統感謝伊塔雷理、吐瓦魯國政府，長期支持台灣的國際參與；除了持續在聯合國大會、世界衛生大會（WHA）等國際場域為台灣發聲，在上個月的「太平洋島國論壇」也積極捍衛台灣的與會權利，讓兩國能夠一起為全球的繁榮發展貢獻心力。

賴總統表示，台灣和吐瓦魯都是太平洋大家族的一分子，相信在訪賓支持之下，兩國的夥伴關係將更深，合作領域也將更廣，共同促進太平洋區域的永續發展，「我們一起來努力」。

伊塔雷理致詞時首先恭喜賴總統當選台灣總統，這是一項重要的成就，吐瓦魯期待未來與賴總統的密切合作。他曾多次造訪台灣，擔任總督期間也曾與前總統馬英九、蔡英文會面交流。此次係首度以吐瓦魯議長身分訪問台灣，內心充滿期待與熱情。

伊塔雷理表示，他代表吐瓦魯政府及人民感謝中華民國臺灣堅定不移的支持及慷慨，以及兩國間夥伴關係的力量與深度，台灣的幫助改變了吐瓦魯。他在2006年到2010年擔任衛生部長期間，特別自豪於簽署了雙邊協議，促成臺灣行動醫療團來到吐瓦魯，讓吐瓦魯瑪格麗特公主醫院與臺灣中山醫學大學附設醫院締結為姐妹醫院，提供吐瓦魯人民所需要的醫療照護及服務。

伊塔雷理指出，台灣的援助不只在醫療領域，還涵蓋重要發展項目，解決吐瓦魯的急迫需求並促進永續發展。像是海底電纜項目提升國家連結性，縮小差距，擴大吐國人民獲取資訊及機會的管道；也感謝台灣幫助該國增進農業、漁業發展，在糧食安全、經濟穩定及可持續發展等方面都相當重要。

伊塔雷理表示，吐瓦魯瞭解全球經濟和軍事力量的重大影響，但是對台灣的承諾始終堅定不移，並將延續過去45 年邦誼同樣的精神，維護雙邊夥伴關係。吐瓦魯會持續在國際場域為臺灣發聲，並盼持續提升雙邊關係，確保兩國共同利益。伊塔雷理感謝此次訪台所受到的溫暖接待，這趟旅程充滿回憶且深具意義。他也誠摯邀請賴總統造訪美麗的吐瓦魯，相信將有助於強化兩國關係。

最後，伊塔雷理議長感謝中華民國台灣的持續支持及合作，不僅解決吐瓦魯當前的需求，也為長期的成長和繁榮奠定基礎。期待未來持續強化兩國夥伴關係，共同合作，造福雙方人民。