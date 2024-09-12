拜會輝達、超微 國科會主委吳誠文訪矽谷拓科研合作

國科會主委吳誠文自8月底出訪捷克、德國及美國，於美國時間9月9日抵達矽谷參加史丹佛大學Taiwan Science and Technology Hub年度研討會。先後拜會輝達及超微半導體，也透過企業交流會與世界先進積體電路公司、新思科技、美超微電腦等公司的高階經理人進行深度對談，聚焦台灣科技發展概況，以及台美在人工智慧、積體電路設計、半導體先進製造流程等重點領域的科技合作前景。

今年的Taiwan S&T Hub議題聚焦台灣在高科技、半導體與人工智慧的優勢及跨領域結合生醫和能源議題，邀請的講者包括史丹佛大學永續學院院長Arun Majumdar、史丹佛大學醫學院院長Lloyd B. Minor、教授Sylvia K. Plevritis；美國加州大學柏克萊分校榮譽講座教授胡正明、電機系教授Sayeef Salahuddin、美國晶片研發計畫副主任Dr. Eric K. Lin等；來自台灣的專家，則有中央研究院院士陳建仁、台灣科技大學教授黃炳照及台灣大學副教授劉仲恩。

吳誠文指出，史丹佛大學不僅學術卓越、矽谷創業精神影響全球產業趨勢外，學生的運動表現也不遑多讓，培養出多位奧運金牌運動選手，而推動運動科技正是台灣目前重要政策。另外，設立在史丹佛大學的Taiwan S&T Hub，不僅將整合資源，與世界級的人才合作，培育系統研發人才，協助台灣發展自身應用服務系統，並將矽谷創新思維帶回台灣擴散至各式創新應用，改善人類生活，不僅幫助台灣也幫助全世界。

吳誠文強調，台灣致力於在各行各業中普及AI應用，國科會將協調各部門資源，打造出設計、整合到製造AI系統的產業鏈，期待吸引新創在台灣落地。