快訊

萬物皆可烤但建議以這類食物為主 譚敦慈教你聰明烤肉3撇步

新聞幕後／搶新光金…台新金祭特別股加入換股架構 股東須注意四件事

新新併爭取支持打溫情牌 新光金團隊開箱吳火獅紀念館

聽新聞
0:00 / 0:00

拜會輝達、超微 國科會主委吳誠文訪矽谷拓科研合作

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
國科會主委吳誠文表示，國科會將協調各部門資源，打造出設計、整合到製造AI系統的產業鏈，期待吸引新創在台灣落地。圖／國科會提供
國科會主委吳誠文表示，國科會將協調各部門資源，打造出設計、整合到製造AI系統的產業鏈，期待吸引新創在台灣落地。圖／國科會提供

國科會主委吳誠文自8月底出訪捷克、德國及美國，於美國時間9月9日抵達矽谷參加史丹佛大學Taiwan Science and Technology Hub年度研討會。先後拜會輝達及超微半導體，也透過企業交流會與世界先進積體電路公司、新思科技、美超微電腦等公司的高階經理人進行深度對談，聚焦台灣科技發展概況，以及台美在人工智慧、積體電路設計、半導體先進製造流程等重點領域的科技合作前景。

今年的Taiwan S&T Hub議題聚焦台灣在高科技、半導體與人工智慧的優勢及跨領域結合生醫和能源議題，邀請的講者包括史丹佛大學永續學院院長Arun Majumdar、史丹佛大學醫學院院長Lloyd B. Minor、教授Sylvia K. Plevritis；美國加州大學柏克萊分校榮譽講座教授胡正明、電機系教授Sayeef Salahuddin、美國晶片研發計畫副主任Dr. Eric K. Lin等；來自台灣的專家，則有中央研究院院士陳建仁、台灣科技大學教授黃炳照及台灣大學副教授劉仲恩。

吳誠文指出，史丹佛大學不僅學術卓越、矽谷創業精神影響全球產業趨勢外，學生的運動表現也不遑多讓，培養出多位奧運金牌運動選手，而推動運動科技正是台灣目前重要政策。另外，設立在史丹佛大學的Taiwan S&T Hub，不僅將整合資源，與世界級的人才合作，培育系統研發人才，協助台灣發展自身應用服務系統，並將矽谷創新思維帶回台灣擴散至各式創新應用，改善人類生活，不僅幫助台灣也幫助全世界。

吳誠文強調，台灣致力於在各行各業中普及AI應用，國科會將協調各部門資源，打造出設計、整合到製造AI系統的產業鏈，期待吸引新創在台灣落地。

半導體 矽谷 美國

延伸閱讀

國科會吳誠文拜會輝達超微 促台美科技合作

國科會主委吳誠文：全球人才助台發展自主AI運用實力

柏林消費性電子展慶百歲 台灣展人工智慧島實力

行政院經發會顧問會議明登場 討論議題一次看

相關新聞

房貸風暴 陳冲建議新青安貸款可參照國際規範 思考六大問題

新世代金融基金會董事長陳冲 12日表示，長期以來，迫於外交情勢，雖幾乎淪為國際孤兒，但台灣都還自我期許為國際社群的模範公...

拜會輝達、超微 國科會主委吳誠文訪矽谷拓科研合作

國科會主委吳誠文自8月底出訪捷克、德國及美國，於美國時間9月9日抵達矽谷參加史丹佛大學Taiwan Science an...

陳冲引OECD規則 呼籲政府重視公股董事會職權

新世代金融基金會董事長陳冲今日以「不見國際車尾燈 猶顧盼自雄？」發文呼籲政府比照OECD（經濟合作發展組織）的規則尊重公...

2024台灣國際水周盛大登場 展現水資源產業強勁動能

外貿協會主辦「2024台灣國際水周（Taiwan International Water Week，TIWW）」9月11...

新新併爭取支持打溫情牌 新光金團隊開箱吳火獅紀念館

「新新併」演變成「中新併」的雙龍搶珠局面，台新及中信正大打輿論戰，爭取各家股東支持。「待嫁新娘」新光金，面對一邊是「高富帥」的中信金求親，一邊則是有家族情感連結的台新金，該如何做出抉擇？由新光金改革派變身的公司派，近日向小股東及員工溫情喊話，為新新併拉票，並首度公開新光集團創辦人吳火獅紀念館的神祕面貌…

台灣半導體成美國選舉焦點 經長：台美經貿關係非常好

美國總統大選電視辯論登場，台灣半導體成美國選舉焦點。經濟部長郭智輝昨（11）日表示，台美經貿關係非常好，無論是誰當選下一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。