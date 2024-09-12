陳冲引OECD規則 呼籲政府重視公股董事會職權

新世代金融基金會董事長陳冲今日以「不見國際車尾燈 猶顧盼自雄？」發文呼籲政府比照OECD（經濟合作發展組織）的規則尊重公股銀行董事會的職權，他以新青安貸款舉例，提出了五大思考的面向，呼籲政府重視。

陳冲說，最近兩個月，國內因新青安貸款，鬧得幾乎動搖國本，牽涉八大公股銀行，不但財政部出面，而且因傳聞有禁貸令，連行政院長、總統也都喊話、出面邀喝咖啡，徒增輿論不少話題。有趣的是，儘管外面人仰馬翻，依照OECD公股事業公司治理準則，應負全責的銀行董事會卻悶聲不響；而依OECD規定應尊重董事會的行政部門，反而敲鑼打鼓：「看在OECD眼中，是該莞爾還是哭笑不得？」

陳冲也表示，數月前他在公開場合指出許多措施用意或許良善，但執行方法偏差，建議政府對新青安貸款，不妨參照OECD規定思考幾點：

1. 公營銀行貸款須經行政院會通過，是否符合OECD準則第二、三條的宗旨？

2. 公營銀行業務由財政部直接號令施行，是否違反OECD第二條B、C及第三條C的規定？置董事會於何地？獨立董事有無表示異議？

3. 對公營銀行補貼利息，有無違反準則第三條C、F的規定？

4. 辦理新青安貸款，如影響損益，對其他股東或同業，有無違反第四條之虞？

5. 去年迄今，八行庫新青安貸款已辦理至少超過500億元，對其他客戶有無產生排擠？

6. 公營銀行董事會有無依照第五條辦理評估？

陳冲認為，長期以來，迫於外交情勢，台灣雖幾乎淪為國際孤兒，但都還自我期許為國際社群的模範公民，遵守各種國際規章。退出聯合國53年，中華民國憲法第141條，始終維持尊重聯合國憲章字樣，在各種場合也常援引聯合國規定作為依據，本月初外交部長還公開呼籲聯合國接納台灣，對詮釋聯合國決議，也提出不少高見。

他也指出，全球「2050淨零碳排」，儘管美國「友盟」否定巴黎協定，我國依然在2021宣布願與多數國家同步以2050 Net-Zero為目標，表示不自外於全球體系，並駕齊驅的決心。很多部會卻我行我素，未把國際通行做法或Best Practice放在眼裡。

陳冲再舉最低工資法的審查為例，同樣是本月初，依據最新的最低工資法首次召開審議委員會，通過2025年調幅4.08%，政府強調是「連續第九次調升」，意在言外，顯然頗為自滿。他分析，從未反對或贊成最低工資（以前稱基本工資）調升，只在各種場合建議做好基本功夫確實計算國際通用的Kaitz index供決策參考；以往在最低工資法立法過程中，他也建議簡化第9條調整工資的參酌標準（11種），甚至只要一項標準就好，就是Kaitz index。可惜十餘年來，每年一再上演爭執講價的戲碼，就是不見勞動部好好算過台灣的Kaitz index。

什麼是Kaitz index？ 陳冲說明，這是全球討論最低工資的基本功夫，簡單言之，就是一國法定最低工資與平均薪資之比率(Minimum wage divided by the median wage)，方便做跨國的比較，也可做調整的參考。如果上OECD網站，就可看到各先進國家的Kaitz index，而且還將平均薪資分為Median/Mean（平均/中位數），分別列示對照，各國政府、勞工組織都可查索比較，更可了解邊際勞工在國內的地位。

陳冲說，台灣因外交困境，無法融入國際社會，固是無奈，但見賢思齊，實際演練一下「經濟聯合國」的Best Practice，總比在自家立法院猛推「2758決議無涉台灣」更有意義。