美經濟衰退擔憂降溫 法人：台股醞釀技術反彈

台股11日以高盤開出，指數在平盤附近上下游走，盤中壓力湧現，導致尾盤由紅翻黑，終場下跌33點作收；不過櫃買指數仍維持走勢、以開高走升後，最終上揚0.4%。細看昨日盤面類股表現，則以車電、風電、散熱、面板等族群表現較佳。法人則持續看好「半導體」、「AI相關」及「設備股」三類股的未來走勢。

經濟成長前景雜音再起，干擾全球主要股市走勢，市場轉向觀望，不過在輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳一句「需求太旺」的解圍之下，也讓市場對美國經濟衰退隱憂降溫，助攻整體表現改善，而美股主要指數今日也成功收紅，讓有關個股持續醞釀更多的反彈力道。

法人認為，隨著美股科技股大漲，台股日指標也已滑落至低檔區，目前短線已在釀技術性反彈，大盤今日挑戰半年線。富邦證券給出的操作策略，則建議投資人可瞄準台股技術性反彈的機會，乘上短打產業成長的趨勢、日指標低檔、法人買超股。

至於前幾日已公布月營收表現不佳、或營運展望不如預期、股價持續弱勢股，則可趁勢賣出，至於「半導體」、「AI相關」、及「設備股」可做多留意，至於有做空可能，須多加留意的個股，則有「PCB」、「自行車股」，建議投資人可適時調整持股。