2024台灣國際水周盛大登場 展現水資源產業強勁動能

外貿協會主辦「2024台灣國際水周（Taiwan International Water Week，TIWW）」9月11日在台北世貿一館盛大開展。2024年度計有百家企業參展，使用近200個攤位，打造水資源產業年度觀展、採購、尋找商機及合作夥伴的最佳平台。該展除了匯集國內指標企業，更有來自法國、美國、英國、日本、馬來西亞等七國的國際企業踴躍參與，展現臺灣水資源產業的蓬勃發展與未來商機的強勁動能。

外貿協會秘書長王熙蒙表示，全球面臨迫切的水資源短缺問題，不僅引起各界對於水資源應用的重視，氣候變遷所帶來的水資源危機更成為促使全球永續發展的關鍵因素之一。今年台灣國際水周聚焦「永續水」及「智慧水」兩大主軸，展出海水淡化、再生水、廢汙水處理等科技造水，以及智慧監測設備、智慧系統等創新解決方案，利用科技推動臺灣的水利產業創新進步，促進水資源永續發展。此外今年展覽更邀請了來自越南、馬來西亞、泰國、印尼及巴西等的買主來台觀展，協助台灣廠商爭取國際市場商機。

經濟部水利署署長賴建信指出，自2019年第一屆台灣國際水周至今五年，見證了台灣的水資源在各產業中的需求及技術創新上的顯著成長，政府也將在未來十年完成超過16座再生水廠，以及高雄和嘉義興建海水淡化廠，以因應各產業用水需求。水利署除了在展中籌組「水利產業主題館」外，9月11日在TICC辦理國際論壇，邀請超過50位海內外專家與談，深入探討台灣的水資源產業發展、科技創新及永續活動等議題。

今年展覽匯聚水資源上中下游產業鏈，指標大廠精銳盡出，從零配件、設備到整體系統規劃，呈現最先進的工業水處理、水資源管理、輸送水儲存水及終端淨水等解決方案。展期間除了丹麥商AVK、英商Winn & Coales (Denso)、大地昌、金順億、捷騰光電、沅鴻及旭騰展出閥、管、泵、測量儀器以及其他零配件；法商Veolia、李長榮化工、工研院、諾瓦材料、納爾科、衛星科技、東欣昌及元錩工業展出水處理相關設備及技術；日商SYTECS、宮黛、笠毅、崧泉及茂嶸則展出濾芯、過濾器等相關終端淨水產品；同時，美商KFR、信諾科技、富鈞水資、弓銓更展出智慧系統與智能配件，共同展現水資源最新趨勢產品與技術。

除了豐富的水資源產品及相關解決方案，展覽期間將辦理多元活動，包含18場的參展商發表會及三場TIWW Tech Talk技術發表會，分別由法商威立雅(Veolia Water)、經濟部水利署、英國標準協會(BSI)分享廢水處理技術、水利工程淨零碳排以及國際水資源效率管理標準趨勢等議題，讓業者共同探討水資源發展趨勢，促進產學研多方交流。另為協助業者爭取國際商機，外貿協會動員全球超過60個駐外單位邀請到各國買主與臺灣參展商進行一對一洽談，不僅促進跨界合作的可能性更協助臺灣廠商在國際市場立足。

2024年台灣國際水週即日起至9月13日於世貿一館展出，有興趣的業者至官網預先登記參觀，展覽期間憑預登確認函中的QR Code即可免費入場，更多展覽資訊請至展覽官網（https://www.taiwanintlwaterweek.com/zh-tw/index.html）查詢。