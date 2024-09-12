經濟連三個月亮綠燈 震盪之際多元投資抗波動

富蘭克林坦伯頓基金集團每月公布的美國經濟儀表板追蹤三大類共十二項美國經濟指標，八月數據顯示，薪資成長、利潤率、信用利差維持在「擴張」的綠燈，營建許可、零售銷售、卡車運輸、貨幣供給維持在「謹慎」的黃燈，就業信心、殖利率曲線維持在「衰退」的紅燈，失業金申請、商品從「謹慎」的黃燈改善為「擴張」的綠燈，但ISM新訂單從「謹慎」的黃燈惡化為「衰退」的紅燈，整體燈號連3個月亮出「擴張」的綠燈。

富蘭克林證券投顧表示，著眼美國就業放緩實為景氣循環末期的正常現象，預期聯準會有足夠的降息空間因應，並有助支撐經濟和美股。而因九月至十月期間向來是美股較為震盪的其間，建議以美國平衡型基金及精選收益複合債券型基金為核心，搭配美國非投資等級債券型基金，防禦股市波動並掌握收益和資本利得機會，此外，在全球寬鬆浪潮當中，日本央行將朝升息方向前進，有利日圓評價面回升，建議可透過加碼日圓的全球債券型基金參與。在股市上，蘋果新品發表會將作為第四季科技新品上市及傳統旺季的重要風向球，現階段股市操作建議多管齊下，看好創新商機(AI科技)、防禦中帶有成長(公用事業)、亞洲改革(印度)三大主軸，透過大額定期定額方式掌握生技、氣候變遷及日本股市在美日選舉前的震盪買點。

凱利投資衰退風險儀表板：初領失業金重回正軌，是經濟持穩的訊號

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資策略師傑佛瑞．修茲指出，市場經常將初領失業金人數視為「煤礦中的金絲雀」，因這項週數據幫助我們即時掌握就業市場的健康情況與企業對裁員的觀察。由於工資收入是典型美國民眾消費力道的主要來源，裁員增加對未來的消費支出來說將是個壞預兆，即使是那些沒有失業的人，消費也會受到影響，而這也是為何初領失業金人數是儀表板中權重最大的指標之一。

傑佛瑞．修茲進一步稱，儘管5月初領失業金人數開始上升，但大致仍遵循著2023年的趨勢，8月初此數據正好在增長恐慌之際出現飆升，當時的上升可能與密西根州汽車工廠正常關閉、貝羅(Beryl)颶風導致失業金申請數大增有關，但隨汽車工廠重新上線、颶風影響消退，初領失業金人數再次低於2023年水準，這是經濟持續擴張的積極訊號。