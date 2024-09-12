市場雜音干擾 美股基金轉為淨流出

經濟成長前景雜音再起，干擾全球主要股市走勢，市場轉向觀望，美股基金轉為小幅淨流出。回顧全球股票型基金資金流向，至9月4日，美股轉為淨流出0.2億元，全球新興市場轉為淨流入7.58億元。

安聯投信表示，美國受ISM製造業指數及ADP就業數據不如預期影響，經濟擔憂再起，科技半導體等先前強勢股拉回整理，加上稍早市場觀望美國8月非農就業報告，壓抑市場氣氛，致使美股震盪，科技及半導體類股相對弱軟拖累台韓等科技為主個股市；日本央行官員言論偏鷹，日圓走升影響日本出口類股投資氣氛，中國經濟數據好壞參半。

歐元區部分，8月製造業採購經理人指數(PMI)終值與前月持平，但連續2年多低於50，顯示製造業持續不佳。不過，歐元區各國表現差異大，經濟火車頭德國跌至42.4，創五個月新低，第二大經濟體法國也跌至43.9，來到7個月低點。

亞洲部分，日本7月勞工現金收入年增3.6%，實質薪資年增0.4%，連2月上漲，優於預期，且是上月出現27個月來首次增長後繼續上揚，支撐日本央行繼續升息路線；中國8月官方製造業PMI降至49.1，連續4月低於50。不過8月財新製造業PMI止跌回升至50.4，重回擴張區間，優於市場預期；南韓8月出口年增11.4%，略低於預期但已是連11月增長，顯示全球貿易需求仍強。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，儘管市場出現短期波動，但對未來幾年美國經濟彈性、企業獲利成長、人工智慧創新和採用所帶來的成長潛力仍持樂觀態度。

布局上，莊凱倫表示，AI基礎設施方面看好大型語言模型訓練、邊緣運算及推理、主權及企業AI的需求；AI應用可留意許多軟體公司擁有豐富的資料庫來訓練AI模型，從而創造新的應用，增加貨幣化機會；AI可涉入產業則可關注幫助重塑數位轉型，提高效率和自動化潛力，看好醫療保健、金融、消費及工業的發展。

台股部分，安聯投信台股團隊表示，近期美國科技股表現較為波動，由於AI相關雜音增加影響，台股呈現量縮拉回整理格局。現階段，台股大致上在走總經面的盤，有點類似兩年前美國聯準會開始升息的格局，美國就業數據表現應該為牽動市場的主要因子之一。

就基本面，安聯投信台股團隊表示，產業基本面沒有太多新消息，美國和台灣企業半年陸續揭露；今年後半段，經濟溫和復甦方向沒有改變；明年維持樂觀看法亦未有新變數出現，儘管盤勢的修正主要還是在修正市場對於AI相關主題期待太高所致，對後市並不需過度擔憂 。

短期來看，安聯投信台股團隊表示，9 月 Apple 新機發表後將進入題材空窗期，加上 9 月下旬到 10 月向來是台股季節性淡季，大盤持續整理，預期第三季季報及明年展望公布後，市場信心有望逐步回溫。在聚焦方向上，台股持續受到AI、相關基礎建設與資本支出成長所帶動的結構性成長，相關供應鏈能見度佳；另方面，Apple 手機出貨量也上修，預期未來兩年有望帶動換機潮，對企業獲利正向。

安聯投信台股團隊表示，考量產業強弱表現不一致，值此在台股維持大區間格局，以及在等待消息明朗之際，科技產業成長仍集中在先進製程，且主要由 AI 帶動。儘管近期市場因尚未見到能讓 AI 變現的殺手級應用而存有些許雜音，但美國四大雲端服務供應商仍積極投入AI資本支出。Apple小幅上修今年下半年新機備貨量，短線上可關注9月能否看到更多新應用並帶動換機潮。