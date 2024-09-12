副閣揆談能源政策 鄭麗君：核能議題非零和

賴政府核能政策受關注，行政院副院長鄭麗君昨（11）日表示，國家能源需要完整治理，而非是非題或二選一，不管要使用哪種核能，都必須回應核能安全、核廢料處理兩個問題，社會才能理性討論，「核電議題沒有大家想像那麼零和」。

鄭麗君昨日接受網路節目專訪時提到，總統府國家氣候變遷對策委員會8月已有相當共識，政府必須有更積極的減碳目標與行動計畫，快速推動調適行動。

鄭麗君提到，會中更多人討論如何有更多綠能，也有許多半導體業界提到此觀點，未來RE100企業界需要更多的綠能，在2050淨零轉型下，大家都同意要持續開發多元綠能，政府政策定調非常清楚，推動二次能源轉型的最高目標為穩定安全的供電。

對於核能，鄭麗君說明，依照《環境基本法》，所有核電機組執照到期就必須停止運轉，這是現行法令，立法院出現修法聲音，但無論擁核、反核者應該都會同意，既有的核電廠必須要處理核廢料。鄭麗君說，當前台灣既有核電廠內，核廢料乾貯不是沒蓋完，就是還沒蓋，燃料棒不是放在爐心旁邊的燃料池，就是還在爐心推不出來，因此，不論希望核電廠繼續使用或除役，都應該有「要能夠處理核廢料」的共識。

此外，她也提到，第二個前提是，既有核電廠要確保核電安全，須經過專家審查，並非法律跟政治說安全就是安全，審查都有國際規範與程序，必須在三到五年內才有辦法處理，因此行政院長卓榮泰才說，在這兩個前提下再來討論是否繼續使用既有核電廠，比較務實。