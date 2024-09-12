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台灣半導體成美國選舉焦點 經長：台美經貿關係非常好

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

美國總統大選電視辯論登場，台灣半導體成美國選舉焦點。經濟部長郭智輝昨（11）日表示，台美經貿關係非常好，無論是誰當選下一任美國總統，對台貿易及經濟政策都不會改變。

郭智輝昨日出席「2024全球百大科技研發獎獲獎記者會」受訪，媒體問及對美國兩黨總統候選人賀錦麗、川普辯論的看法，他回應，無法評論美國總統大選，但辯論過程提到台灣，是展現兩位候選人對台政策的關切。

他說，台美關係持續發展，台灣身為民主國家一員，非常關心美國總統大選。經濟層面上，台美經濟關係「非常、非常地好」，無論是誰當選下任美國總統，對台灣經濟、貿易政策不會改變。

總統大選 美國

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