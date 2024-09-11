工研院17年來 囊括66項全球百大科技研發獎

2024年全球百大科技研發獎（R&D100 Awards）臺灣創新科技創史上最佳紀錄，勇奪15個獎項，是亞洲之冠、全球第二。工研院拿下8項大獎，資策會獲獎3項、紡織所3項、金屬中心1項。其中，共有13個獎項來自經濟部經費支持，獲獎技術呼應全球趨勢，聚焦半導體、資通訊、淨零排放、AI生態系趨勢，研發成果豐碩。

工研院院長劉文雄表示，今年工研院獲獎數名列全球第三，與美國洛斯阿拉莫斯國家實驗室並列，超越國際知名企業陶氏化學（Dow）與杜邦公司（DuPont），特別在AI人工智慧和淨零技術上取得卓越成就，顯示我國創新研發能力顯赫且超越國際。這也是工研院連續17年來獲獎，累計獲得66項獎。

得獎名單技術包括：半導體、資通訊、淨零排放、AI生態系應用等主題，像是工研院與力積電（6770）合作的3D AI晶片，功耗降低90%、資料速度提升8倍。

又如工研院開發的碳捕獲及再利用技術，已與奇美實業合作並且進行場域實證，未來可每年減碳17.85萬噸，代表政府施政方向也正是全球發展的重點。