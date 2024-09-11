創新科技史上最佳紀錄 台灣勇奪R&D 100 Awards共15獎項

台灣在2024全球百大科技研發獎（R&D100 Awards）中，勇奪15個獎項，不僅創下台灣創新科技史上最佳紀錄，也居亞洲之冠、全球第二，工研院拿下其中8項大獎，經濟部長郭智輝表示，經濟部會提供更充足的研究經費，透過工研院，將研發的產品產業化，幫助台灣科技業蓬勃發展。

經濟部長郭智輝表示，經濟部支持的研發成果已連續17年榮獲全球百大科技研發獎，累積達97個獎項，今年由經濟部科專成果支持的多項得獎技術中，有9成已經技轉廠商或成立新創公司，而今年獲獎的技術目前也已有9項和業者進行合作，成為技術的出海口，帶動產業價值。

從得獎名單可見世界技術方向，聚焦半導體、資通訊、淨零排放、AI生態系應用等主題，像是工研院與力積電合作的3D AI晶片，功耗降低90%、資料速度提升8倍；工研院開發的碳捕獲及再利用技術，已與奇美實業合作並且進行場域實證，未來可每年減碳17.85萬噸。

今年AI應用技術更是大豐收，14項技術中佔了6項，從醫療照護到交通安全防護、能源管理、工業製程及瑕疵檢驗等，代表台灣在AI技術發展往百工百業前進，並在全球供應鏈扮演著關鍵角色。

今年在R&D100 Awards取得的15獎項，工研院有8項、資策體3項、紡織所3項、金屬中心1項，當中有13個獎項來自經濟部經費支持，獲獎技術呼應全球趨勢。

郭智輝表示，經濟部給工研院的任務，就是把研發的產品產業化，科技日新月異，所以一定要投入很多資金在研發上，就像打棒球，不是每次都能安打，所以要積極揮棒，經濟部會投入更多經費用於研發，再把研發成果經由工研院介接到產業上，協助研發成果產業化，幫助台灣科技產業蓬勃發展。