打造台灣經濟日不落國 跨部會合作國際找人才、培育人才

經濟部、教育部、國發會日前共同邀集工總、商總、電電公會、電腦公會、半導體協會、機械公會、工具機公會等21家產業公協會，及NVIDIA、AMD、Microsoft、Infineon、台達電、新應材等11家國內外業者，針對我國為了因應少子化與產業人才缺乏的挑戰，規劃短期及中長期方案，解決人才短缺問題。

國發會推估至2028年，我國勞動力市場將面臨約35萬的人力缺口，至2030年，缺口再擴大至48萬人；為確保台灣產業的競爭力不受影響，政府與產業將共同攜手培育人力。

經濟部今年8月調查發現，2.4萬家企業中有超過千家企業表示對外國人才需求殷切，提出約5千名人才需求。然而，每年來台唸書的國際生約1.9萬人，留台率僅47％，有近萬名國際生並未留在台灣工作。

為應對產業發展中的人才短缺問題，經濟部規劃與教育部、國發會等部會合作，提出短期及中長期策略、目標及作法。第一階段將由經濟部與教育部合作，規劃產業別精準媒合，協助企業留用在台國際人才，並將協助國際生認識職場，進一步訓練符合企業需求的專業能力，擴大國際生留台。

中長期規劃2＋4方案，針對東南亞尤其是菲律賓、馬來西亞、泰國等地的優秀國際生規劃客製化課程，培養國際生的專業知識與技能，學生畢業後可進入產業貢獻所學。就學期間的學雜費由政府提供，生活津貼則由企業提供，幫助企業找到合適人才，並保證留台就業（培育2年，留台工作4年或2年）。經濟部期望每年培育2.5萬名國際人才，支持台灣成為「經濟日不落國」。