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鄭麗君：力拚經濟創新成長 盼金融業共創高峰

中央社／ 台北11日電
行政院副院長鄭麗君。圖／聯合報系資料照片
行政院副院長鄭麗君。圖／聯合報系資料照片

政府力推創新驅動經濟成長，行政院副院長鄭麗君今天表示，金融業是經濟創新成長源頭，盼業者與政府一起努力推動金融科技、永續金融，加速產業淨零與數位的雙軸轉型，讓台灣經濟再創高峰。

鄭麗君今天出席「第18屆財富管理銀行暨證券評鑑頒獎典禮」致詞時表示，這項評鑑活動歷史悠久、最具公信力，也促進金融正向發展，感謝金融業者長期推出各族群需要的金融商品，像是股票、基金、稅務管理規劃、財富傳承、安老信託等多元金融商品服務，協助民眾提升生活品質，增進公眾福祉。

鄭麗君說明，金融好，台灣經濟會更好，總統賴清德提出的國家希望工程當中，其中一項關鍵是創新驅動成長，希望下個階段透過科技創新、產業創新、金融創新、創新創業、投資人才打造創新生態系，帶動下一波創新成長的動能，並在創新成長過程促進包容成長跟綠色成長，讓民眾共享經濟發展果實。

鄭麗君表示，行政院已經成立經濟發展委員會，其中一項議題是要推升人工智慧（AI）產業價值鏈微笑曲線，盼促進創新應用服務，以科技回應社會需求，鼓勵更多良好的創新應用服務，促進中小微企業多元發展，帶動百工百業，讓民眾薪資普遍提升。

鄭麗君指出，金融是經濟創新成長的源頭，盼業者與政府一起努力推動金融科技、永續金融，以金融家的視野帶動產業創新，加速產業淨零與數位的雙軸轉型，迎向未來新時代，讓台灣經濟再創高峰。（編輯：張若瑤）11309011

經濟發展 鄭麗君

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