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碳費上路恐造成綠色通膨？國泰投資長程淑芬認為應關注這3點

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
環境部預計今年10月底完成碳費費率審議。圖為林園石化工業區。聯合報系資料照片
環境部預計今年10月底完成碳費費率審議。圖為林園石化工業區。聯合報系資料照片

環境部預計今年10月底完成碳費費率審議，一般費率起徵價格在300至500元，2031年突破千元以上，對於是否可能造成綠色通膨，身為碳費費率審議會委員的國泰金控（2882）投資長程淑芬11日回應，環境部有做過分析，課徵碳費這件事，除非太過極端的價格，否則對總體經濟包括通膨的影響是有限的。

程淑芬表示，比起綠色通膨，更需要關心的是不同的產業，哪些產業高碳排，或者是它的「範疇一」、就是自己燒燃料的，需要時間轉型，我們國家也要去想需不需要有鋼鐵廠、水泥廠的存在，若做得太過極端，讓它們很難去做，我們可能變成像帛琉一樣，什麼都要進口，帛琉就是什麼都進口、所得沒有美國高，但物價跟美國基本上是一樣的。

程淑芬認為，談到碳費，不是單單看它對通膨的影響，而是有三項重點，一是環境部委託的經濟團隊與專家，在課徵碳費、尤其是起徵時，對通膨整體影響是有限的，但要去關注每一個子產業，會受到什麼樣的影響。

其次，對子產業的影響包括還有沒有碳洩漏，因為課徵碳費導致廠商沒有競爭力，所以得做進口替代，因為對業者產生影響，環境部會做價格優惠，對於高碳排、碳洩漏風險，還有國際上在講Hard to Abate，也就是很難立刻去轉型的這些產業的配套，只要企業產業有一些作為，就有機會拿到優惠，這些優惠價格會比現在看到的牌價來得好。

第三，在實施碳費時還會看不同的產業逐步來推動，詳細的內容需要請教環境部。

程淑芬強調，講到綠色通膨，其實可觀察高碳排的企業不管是石化、鋼鐵還是水泥業，獲利性其實是跟國際原物料價格的波動比較相關，它的毛利率高，可能就是看今年油價是20美元、還是80美元，如果回歸這個產業，它本身毛利率變化的原因，可能無法單以碳費一項來看，「我自己比較關心是我們推了一個國際上該做的事情，對於困難但很努力要做的業者，該怎麼樣去協助它。」

國泰金控 帛琉 毛利率 通膨

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