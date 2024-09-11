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鄭麗君：核能議題「非零和」 前提須處理核安與核廢料

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院副院長鄭麗君。圖／行政院提供
行政院副院長鄭麗君。圖／行政院提供

對於各界關心的能源議題，行政院副院長鄭麗君指出，國家能源需要完整治理，而非是非題或二選一，不管要使用哪種核能，都必須回應核能安全、核廢料處理的問題，社會才能理性討論，「核電議題沒有大家想像那麼零和」。

鄭麗君接受YahooTV「齊有此理」專訪時提到，總統府國家氣候變遷對策委員會8月已有相當的共識，就是政府必須有更積極的減碳目標與行動計畫，快速推動調適行動，「減碳救地球、調適護台灣」，同時將資訊更開放、透明，讓社會討論建立在一定基礎之上。

鄭麗君也提到，在會議上更多人討論的是要如何有更多綠能，其實也有許多半導體產業界提到此觀點，未來RE100企業界需要更多的綠能，所以她認為這個大家不會有不同意見，在2050淨零轉型下，大家都同意要有多元綠能持續的開發，然後更積極的減碳的目標行動計畫，因此在整個政策的定調非常清楚，推動二次能源轉型的最高目標為穩定、安全、供電，未來面對淨零轉型，需要開發綠能、新興能源，搭配儲能政策，以及透過深度節能及能源效率，所以現在的核電不會再被考慮。

對於核能，鄭麗君說明，依照環境基本法，所有的核電機組執照到期就必須停止運轉，這是目前的法律規定，且在非核家園的目標下核管法規定，核電廠執照到期就要停止運轉，目前都依法在進行，至於修法聲音在立法院出現，但不論擁核或反核者應該都會同意，既有的核電廠必須要處理核廢料。

鄭麗君說，當前台灣既有核電廠內，核廢料乾存不是沒有蓋完，就是還沒有蓋，燃料棒不是放在爐心旁邊的燃料池，就是還在爐心推不出來，因此，不論希望核電廠繼續使用或除役，都應該有「要能夠處理核廢料」的共識。

此外，她也提到，第二個前提是，既有核電廠要確保核電安全經過檢查跟審查，這指得是專家審查，並非法律跟政治說安全就是安全，審查都有國際規範與程序，必須在3到5年之內才有辦法處理，因此行政院長卓榮泰才說，在這兩個前提下再來討論是否繼續使用既有核電廠，比較務實。

面對社會有不同意見，鄭麗君說，政府的責任是如實、務實向社會說明既有資訊，也希望社會討論能立基在事實、法規及行政路徑上討論，「就不會陷入立場的零和」，國家能源需要完整治理，而非是非題或二選一，「不管要使用哪種核能，都要有辦法成功使用、民眾能夠有共識。」

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