千億元補貼沒著落就漲12%電價？經長郭智輝說會有最佳決定

電價審議會9月下旬開會，拍板10月電價漲不漲，傳出113年度1千億元要補貼台電虧損的預算若無法到位，10月電價恐要再調漲12%。經濟部長郭智輝表示，台電會就其實際狀況陳報給審議會，電價審議委員會會做出最佳決定。

隨著國際燃料價格逐漸回穩，台電今年7月財報終於轉虧為盈，7月盈餘73億元，這是自110年12月以來，台電首次有盈餘，不過，全年財務狀況仍是虧損，若能獲立法院同意，追加1千億元預算補貼台電，則台電今年可望有十多億元盈餘。累積3千8百億元的虧損可不再雪上加霜。

郭智輝11日出席「2024全球百大科技研發獎（R&D 100 Awards）獲獎記者會」，回應10月電價是否要漲12%，他說，電價審議委員會開會審議電價前，台電會提報其營運狀況給審議會，審議會參酌後，再做出最佳決定，經濟部與台電則負責落實委員會的決議。

電價一年有兩個時段可以做調整，電價審議會3月開會決定4月以後的電價，9月開會決定10月以後的電價，在電價審議會開會決定電價調整方案前，台電須在會前會中提供財務狀況及各種營運情境，供委員會參考。

今年4月的電價調漲方案，平均漲幅為11%，接下來10月是否再漲，還是要看審議會的決議。據指出，台電根據1千億元補貼預算的到位與否，提報兩方案給審議會，若有1千億元補貼，台電今年可有十多億元盈餘，若無1000億元補貼，即使10月起調漲電價12%，全年虧損仍可達7、8百億元，累積虧損增加至4千6百億元。

行政院金援台電，除了113年度追加1千億元預算外，114年也編列1千億元預算要補貼台電，但補貼的預算都要立法院點頭同意才行。