半導體發威！研發界奧斯卡獎R&D 100 Awards 台灣勇奪15個獎項

經濟部11日宣布，素有研發界奧斯卡獎美譽的2024年全球百大科技研發獎（R&D 100 Awards），台灣創新科技創史上最佳紀錄，勇奪15個獎項，是亞洲之冠、全球第二。工研院拿下8項大獎，資策會獲獎3項、紡織所3項、金屬中心1項。其中，共有13個獎項來自經濟部經費支持，獲獎技術呼應全球趨勢，聚焦半導體、資通訊、淨零排放、AI生態系趨勢，研發成果豐碩。

其中工研院獲獎數名列全球第三，與美國洛斯阿拉莫斯國家實驗室（Los Alamos National Laboratory）並列，超越國際知名企業陶氏化學（Dow）與杜邦公司（DuPont），特別在AI人工智慧和淨零技術上取得卓越成就，顯示我國創新研發能力顯赫且超越國際。

經濟部長郭智輝表示，經濟部支持的研發成果已連續17年榮獲全球百大科技研發獎，累積達97個獎項，今年由經濟部科專成果支持的多項得獎技術，其中9成已經技轉廠商或成立新創公司，而今年獲獎的技術目前也已有9項和業者進行合作，成為技術的出海口，帶動產業價值。從得獎名單中可窺見世界的技術方向，包括半導體、資通訊、淨零排放、AI生態系應用等主題，像是工研院與力積電（6770）合作的3D AI晶片，功耗降低90%、資料速度提升8倍，以及工研院開發的碳捕獲及再利用技術，已與奇美實業合作並且進行場域實證，未來可每年減碳17.85萬噸，代表政府施政方向也正是全球發展的重點。

今年AI應用的技術更是大豐收，14項技術中占了6項，從醫療照護到交通安全防護、能源管理、工業製程及瑕疵檢驗等，代表台灣在AI技術發展往百工百業前進，並在全球供應鏈扮演著關鍵角色。

此次2024年全球百大科技研發獎的榮耀，不僅是台灣創新科技實力的具體展現，更凸顯了我國在全球科技研發領域的重要地位。透過政府政策的支持與研發機構的積極投入，台灣在全球技術版圖中逐步奠定了領導地位，尤其在半導體、資通訊、AI和淨零排放等全球趨勢領域取得了顯著成果。

經濟部表示，未來將持續支持科研計畫讓技術成果轉化為實際應用，透過與產業界的密切合作，使這些優秀的創新技術不僅停留在實驗室，更能推動產業升級、提高國際競爭力。展望未來，奠基於台灣半導體及資通訊領域的優勢，結合不斷發展的AI技術，台灣有望成為全球科技發展的重要樞紐，推動產業向前邁進，並在國際舞台上持續發光發熱，引領全球技術的進步與變革。