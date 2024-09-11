快訊

證實幻象戰機失事前發現鳥類血漬 空軍：不影響派飛標準

司法開恩？台大骨科部主任強制猥褻 「愛的抱抱」 1原因從入獄變緩刑

高雄港洲際1期A6-B碼頭完工 打造離岸風電基地

中央社／ 高雄11日電

台灣港務公司今天舉辦「高雄港洲際1期A6-B場域上梁暨A6-B碼頭完工典禮」，目標成為台灣長期發展離岸風電產業的核心基地，並引進國際先進技術、培育產業核心人才及帶動南台灣就業機會。

台灣港務公司結合洲鉅風電能源公司於A6-B場域及碼頭岸線水域共同投資，作為離岸風場水下基礎組裝基地，今天上午在高雄港洲際1期舉辦「高雄港洲際1期A6-B場域上梁暨A6-B碼頭完工典禮」。

台灣港務公司總經理王錦榮出席表示，發展國內離岸風電產業是政府重要綠能建設計畫，政府與洲鉅公司合作打造先進離岸風電水下基礎的生產儲運基地，引進國際先進技術、培育產業核心人才及帶動南台灣就業機會，以達綠能永續目標。

洲鉅公司董事長廖士銘說，感謝港務公司如期如質完成A6-B重件碼頭，使台灣風電產業向前邁進一大步，並認同政府對風電產業政策方向的規劃與支持，共同為淨零排放的目標努力。

台灣港務公司新聞稿說明，高雄港洲際1期A6碼頭護岸及新生地填築計畫，由政府投入新台幣約20億元興建2座重件碼頭，洲鉅公司投資50億元。

該計畫於高雄港75號碼頭後線作為水下基樁最終組裝及存放場域，再接續於高雄港洲際一期A6-B建置水下基礎組裝運維基地，並設有高效率風機水下基礎組裝200米廠房及戶外1500噸軌道式門式吊車。

此外，再搭配港務公司興建A6-B碼頭具備側靠與尾靠功能的重件碼頭，可兼顧船吊及SPMT運輸模式，有利風機水下基礎重件運輸至台灣各風場，目標成為台灣長期發展離岸風電產業的核心基地。

台灣港務公司表示，台灣港務公司與洲鉅公司簽訂長期租約，將大幅優化高雄港整體資源運用，可望離岸風電國產化，未來放眼亞太及東南亞市場。

碼頭 高雄港

延伸閱讀

影／洲鉅風電在高雄港洲際一期投資50億 周春米：屏東的榮耀

逾60萬月薪藏極高風險！引導船隻進入高雄港港口 引水人嘆：出海像在賭命

摩羯颱風襲陸東南沿岸「引外海巨浪」 高雄港引水人遭2船夾斷小腿昏厥

雲林80座離岸風電基座全數完工 允能邀地方共度感謝日

相關新聞

碳費上路恐造成綠色通膨？國泰投資長程淑芬認為應關注這3點

環境部預計今年10月底完成碳費費率審議，一般費率起徵價格在300至500元，2031年突破千元以上，對於是否可能造成綠色...

鄭麗君：核能議題「非零和」 前提須處理核安與核廢料

對於各界關心的能源議題，行政院副院長鄭麗君指出，國家能源需要完整治理，而非是非題或二選一，不管要使用哪種核能，都必須回應...

千億元補貼沒著落就漲12%電價？經長郭智輝說會有最佳決定

電價審議會9月下旬開會，拍板10月電價漲不漲，傳出113年度1千億元要補貼台電虧損的預算若無法到位，10月電價恐要再調漲...

鄭麗君：力拚經濟創新成長 盼金融業共創高峰

政府力推創新驅動經濟成長，行政院副院長鄭麗君今天表示，金融業是經濟創新成長源頭，盼業者與政府一起努力推動金融科技、永續金...

美大選辯論又講台灣、魏哲家內部信提「世界的台積電」 經長這樣說

美國總統大選辯論登場，台灣半導體意外成為焦點之一，經濟部長郭智輝11日表示，台美經貿關係非常好，不論誰當選，美國對台灣的...

徵收碳費將造成通膨？ 國泰金控投資長程淑芬：影響有限

國泰金控投資長，同時也是氣候變遷委員會委員的程淑芬今日在國泰金控的經濟景氣發表會對於徵收碳費對通膨的影響指出，鋼鐵水泥這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。