高雄港洲際1期A6-B碼頭完工 打造離岸風電基地

台灣港務公司今天舉辦「高雄港洲際1期A6-B場域上梁暨A6-B碼頭完工典禮」，目標成為台灣長期發展離岸風電產業的核心基地，並引進國際先進技術、培育產業核心人才及帶動南台灣就業機會。

台灣港務公司結合洲鉅風電能源公司於A6-B場域及碼頭岸線水域共同投資，作為離岸風場水下基礎組裝基地，今天上午在高雄港洲際1期舉辦「高雄港洲際1期A6-B場域上梁暨A6-B碼頭完工典禮」。

台灣港務公司總經理王錦榮出席表示，發展國內離岸風電產業是政府重要綠能建設計畫，政府與洲鉅公司合作打造先進離岸風電水下基礎的生產儲運基地，引進國際先進技術、培育產業核心人才及帶動南台灣就業機會，以達綠能永續目標。

洲鉅公司董事長廖士銘說，感謝港務公司如期如質完成A6-B重件碼頭，使台灣風電產業向前邁進一大步，並認同政府對風電產業政策方向的規劃與支持，共同為淨零排放的目標努力。

台灣港務公司新聞稿說明，高雄港洲際1期A6碼頭護岸及新生地填築計畫，由政府投入新台幣約20億元興建2座重件碼頭，洲鉅公司投資50億元。

該計畫於高雄港75號碼頭後線作為水下基樁最終組裝及存放場域，再接續於高雄港洲際一期A6-B建置水下基礎組裝運維基地，並設有高效率風機水下基礎組裝200米廠房及戶外1500噸軌道式門式吊車。

此外，再搭配港務公司興建A6-B碼頭具備側靠與尾靠功能的重件碼頭，可兼顧船吊及SPMT運輸模式，有利風機水下基礎重件運輸至台灣各風場，目標成為台灣長期發展離岸風電產業的核心基地。

台灣港務公司表示，台灣港務公司與洲鉅公司簽訂長期租約，將大幅優化高雄港整體資源運用，可望離岸風電國產化，未來放眼亞太及東南亞市場。