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談低薪問題 鄭麗君：需擬定更深層經濟政策翻轉

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
鄭麗君表示，台灣在經濟持續發展之下，人民最大的感受就是薪資上的落差，她也觀察到不少民眾的薪資在平均薪資以下，薪資的成長也相關緩慢，甚至是停滯，這背後都有著結構性因素。情境示意圖。圖／Ingimage
鄭麗君表示，台灣在經濟持續發展之下，人民最大的感受就是薪資上的落差，她也觀察到不少民眾的薪資在平均薪資以下，薪資的成長也相關緩慢，甚至是停滯，這背後都有著結構性因素。情境示意圖。圖／Ingimage

行政院副院長鄭麗君11日指出，台灣近年經濟成長率相當好，但也確實有觀察到民眾普遍薪資水準跟不上的狀況，甚至也出現有民眾薪資水準停滯的狀況，但這些都是結構性因素，想要翻轉此狀況，必須要擬定更深層的經濟政策，必須跳脫以往思維，創造出人民有感的結構。

鄭麗君接受YahooTV「齊有此理」專訪，會中談到行政院所成立的經濟發展委員會中，有談到關於薪資問題。鄭麗君表示，台灣在經濟持續發展之下，人民最大的感受就是薪資上的落差，她也觀察到不少民眾的薪資在平均薪資以下，薪資的成長也相關緩慢，甚至是停滯，這背後都有著結構性因素，有可能是過去30年來在全球化之下，產業外移台灣產業空洞化，造成我國薪資停滯成長。

鄭麗君說，這幾年看到世界的經濟局勢也正在改變，不管是產業結構、供應鏈的重組，因此政府也正在全面思考經濟政策，需要回應人民薪資問題，人民薪資必須要有普遍提升，但要翻轉這樣結構性的問題，需要很深層的經濟政策結構翻轉，創造出是人民有感的結構，所以例如，講AI發展現在台灣要發展AI產業，也許大家思考的是過去製造業很強，那就繼續在製造業上，扮演AI產業重要角色，但這次的經發會中所討論出來的，會相對更不一樣。

鄭麗君說，在AI產業的發展必須有一個新的微笑曲線概念，更具體的說，在AI產業台灣想要扮演未來在世界上具有更重要的戰略地位，與此同時當然要提升研發能量、科技創新研發能量，或是說以社會生活需求來做導向，然後回過頭來催生AI各式各樣的應用服務，在這過程中，才能夠一方面解決人民遇到的問題，如智慧醫療、智慧城市、智慧淨零城市、智慧農業等，一方面也能解決社會問題，創造中小企業多元就業機會，這樣也能帶動中小企業普遍的成長。

鄭麗君也說，在推進的過程中，就會創造很多新興的工作機會給年輕人，也能創造比較高薪的工作品質、帶動年輕人的發展，當然經濟政策都是需要中長期的時間去做，「但我相信方向對了，就能在一段時間看到一個成果」。

AI 薪資 製造業 鄭麗君

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