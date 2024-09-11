徵收碳費將造成通膨？ 國泰金控投資長程淑芬：影響有限

國泰金控投資長，同時也是氣候變遷委員會委員的程淑芬今日在國泰金控的經濟景氣發表會對於徵收碳費對通膨的影響指出，鋼鐵水泥這些產業的獲利，比起碳費，反而和原物料價格更為相關。

程淑芬表示，在環境部案子裡，除非碳費收了太極端價格，否則對通膨影響有限，因為若訂價太極端，台灣就成為什麼都要進口的島國，因此整個碳費訂定的價格，她認為是合理的。

她也分析，碳費起徵時，對通膨及經濟影響有限，但要關心的是子產業影響，例如碳洩露，進口替代對業者的影響，所以對於高碳排、碳洩露，都會特別處理，或困難轉型的業者，都會有一些比牌告碳費更好的優惠。