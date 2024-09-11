天災出勤要點強制力不足 勞團訴求天災假立法

颱風來臨時，各縣市政府會依照風雨程度宣布是否停班課，勞團今天到勞動部抗議，認為現行天然災害出勤要點法律位階過低且無足夠強制力，對勞工保障不足，訴求天災假立法。

桃園市產業總工會、長榮航空企業工會今天到勞動部前召開記者會提出訴求，包含有薪天災假應盡速立法、出勤應給雙倍薪資和提供交通協助等。

桃園市產業總工會秘書孫語謙今天指出，依據「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」規定，當颱風等天然災害發生時，若經主管機關認定停班停課，只有建議雇主「宜」不扣發勞工工資，勞工出勤也只有建議雇主「宜」加給勞工工資和提供交通工具。

孫語謙說，「要點」的法律位階過低，也沒有足夠的強制力，對勞工權益保障明顯不足，更導致輪班人員天災期間出勤亂象頻傳、請假被刻意刁難欺壓。

長榮航空企業工會副理事長蔡勝旭表示，颱風凱米期間，全台灣都宣布停班停課，辦公室的正常班人員未出勤，長榮航空仍然給予有薪天災假，但機場地勤等輪班人員，未出勤卻被刁難要另外提供證明，否則就會變無薪或要另外請假，對輪班人員是明顯差別待遇。

蔡勝旭說，勞工在天災期間選擇不出勤應是基本權益，雇主因營運需求要有人力出勤應提供更多鼓勵措施，而不是針對輪班人員作刁難，但只要有薪天災假不立法，刻意刁難欺壓輪班人員都會被當作合法，請勞動部不要繼續拖延立法保障有薪天災假，作欺壓輪班人員的幫兇。

長榮航空企業工會顧問周聖凱則說，勞工爭取有薪天災假已經超過十幾年，但歷任勞動部長都只會用審慎評估、還沒有共識一再推拖，勞動部也完全沒提出過修法版本，更連強化現有要點內保障都沒有，呼籲現任勞動部長何佩珊應具體回應勞工團體訴求，讓有薪天災假法制化。

對於勞團訴求，勞動部則回應指出，依照「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」規定，天然災害發生時（後），勞工出勤管理及工資給付事項，除相關法令已有規定者外，應參照本要點事先於勞動契約、團體協約中約定或工作規則中規定；未有約定或工作規則未規定者，參照本要點辦理。

勞動部表示，要點明定天然災害發生時，如工作地、居住地或上班必經途中任一轄區首長已通報停止上班，勞工因而未出勤者，雇主「宜」不扣發工資，亦不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理，且不得強迫勞工補行工作、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利之處分。

至於勞工如因天災等因素交通受阻而晚到班或無法到班，也不可視為遲到或曠職論處。另外，事業單位如因營運性質仍需要勞工從事工作，除應照給當日之工資外，也「宜」再加給勞工工資，並提供交通工具、交通津貼，或其他必要協助。

勞動部說，天然災害發生時，勞工宜否出勤應以勞工安全作為首要考量，但勞工因天災無法出勤，與勞動基準法有關「放假」的目的及概念不同，也難歸責於雇主，法令未強制規定雇主應照給工資，但雇主本應照扶勞工，因此建議宜不扣發工資。