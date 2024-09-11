專家示警：信用占GDP比重166%創新高 央行限貸房市有理

央行今年5月發布金融穩定報告，中央大學教授徐之強在國泰金景氣發表會上以信用占GDP（國內生產毛額）的比重，分析國家開放槓桿的程度，現在的指標為166%、歷史最高，而且土建融比重應也很高；而在美國，歷史最高是在2008年第二季172%，因此央行之前希望降低不動產放款集中度，包括調高銀行存款準備率，並且降低房貸集中度，這是重要原因，因為國際景氣若反轉，未來去槓桿程度會非常痛苦。

徐之強表示，如美國次貸風暴，在2008年上半年該比重也很高，後來金融海嘯之後去槓桿花很多時間，因此徐之強認為央行的考慮是正確的，並指出限貸令是央行的風險管理。