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專家示警：信用占GDP比重166%創新高 央行限貸房市有理

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
徐之強表示，如美國次貸風暴，在2008年上半年該比重也很高，後來金融海嘯之後去槓桿花很多時間，因此徐之強認為央行的考慮是正確的，並指出限貸令是央行的風險管理。情境示意圖。記者林澔一／攝影
徐之強表示，如美國次貸風暴，在2008年上半年該比重也很高，後來金融海嘯之後去槓桿花很多時間，因此徐之強認為央行的考慮是正確的，並指出限貸令是央行的風險管理。情境示意圖。記者林澔一／攝影

央行今年5月發布金融穩定報告，中央大學教授徐之強在國泰金景氣發表會上以信用占GDP（國內生產毛額）的比重，分析國家開放槓桿的程度，現在的指標為166%、歷史最高，而且土建融比重應也很高；而在美國，歷史最高是在2008年第二季172%，因此央行之前希望降低不動產放款集中度，包括調高銀行存款準備率，並且降低房貸集中度，這是重要原因，因為國際景氣若反轉，未來去槓桿程度會非常痛苦。

徐之強表示，如美國次貸風暴，在2008年上半年該比重也很高，後來金融海嘯之後去槓桿花很多時間，因此徐之強認為央行的考慮是正確的，並指出限貸令是央行的風險管理。

徐之強也表示，央行也看到台灣的信用對GDP比重是歷史新高，當然要擔心國際景氣反轉的話，國際經濟反轉若影響台灣的景氣，接著就會發生民眾或企業還不出錢，銀行就會有呆帳，景氣衰退更嚴重。而且現在的限貸令只針對房市，但還未及於其他台灣民間其他投資的動能，只是影響到建商的開工，這些也已反映在新建案的成長率，相較去年都是負成長，且不只影響購屋需求，也會影響新建案。

國泰金控11日舉辦2024年第3季台灣「經濟氣候暨金融情勢」展望發表會，國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強教授發布最新看法。記者陳美君／攝影
國泰金控11日舉辦2024年第3季台灣「經濟氣候暨金融情勢」展望發表會，國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強教授發布最新看法。記者陳美君／攝影

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