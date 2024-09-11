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國泰台大經濟展望 學者分析第4季「這變數」對景氣影響最大

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
國泰金控11日舉辦2024年第3季台灣「經濟氣候暨金融情勢」展望發表會，國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強教授發布最新看法。記者陳美君／攝影
國泰金控11日舉辦2024年第3季台灣「經濟氣候暨金融情勢」展望發表會，國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強教授發布最新看法。記者陳美君／攝影

國泰金控（2882）11日舉辦2024年第3季台灣「經濟氣候暨金融情勢」展望發表會，國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強教授宣布，2024年經濟成長率預估值從前一次的3.6%上修至3.7%，研判有80%的機率落在3.2-4.2%(原為3.0-4.6%)；並首次預測2025年經濟成長率為2.8%。

徐之強指出，國泰台大對今年經濟成長率的預估值低於主計總處的3.9%，主要是第4季有美國總統大選等不確定因素，加上美歐中企業信心疲軟，全球製造業PMI連兩月萎縮，「這是我們對下半年景氣偏向保守的原因」。

在通貨膨脹方面，國泰台大維持2024年CPI年增率2.1%不變，預期2025年將進一步降至1.8%；同樣較主計總處對今明兩年的預估值2.17%與1.91%來得低。

國泰台大團隊研判，今年第4季經濟氣候將呈現景氣轉弱之「陰」，出現機率在60%以上；市場持續關注聯準會降息前景與美國總統大選，金融市場波動性仍高，惟資金面依舊充沛，預期台灣金融情勢指數（FCI）將續處「寬鬆」區間。

展望第4季，儘管AI需求帶動資通產品出口與相關投資增加的趨勢不變，惟美國總統大選不確定性將使短期企業投資陷入觀望，且通膨與利率仍相對偏高，可能限制民間消費擴張程度，整體景氣將低檔震盪。

國泰台大研判，台灣核心CPI已連5月維持2%以下，隨國際景氣與通膨降溫，預期第4季台灣通膨可望進一步下滑，加上Fed、ECB緩步降息，預料台灣央行下周四與第4季，再升息機會不大，將維持利率不變。

市場預期，9月聯準會至少降息1碼，機率約七成，降息2碼機率30%，年底前將降息3~4碼；利率期貨交易商預期，今年將降息3~4碼，2025年再進一步降息6碼，相較於今年7月之前，市場對降息速度的預估更為激進。

影響2024至2025年台灣經濟成長的六大主要因素包括：一、通膨降幅及降速不如預期，降息時點延後及降幅縮小；二、利率續處相對高檔且時間拉長，壓抑全球投資及消費需求，聯準會下周將預防性降息；三、中國大陸政策刺激遲未見效，房市持續疲弱，景氣復甦不如預期；四、地緣政治風險持續，相關戰事及貿易爭端不確定性升溫；五、央行限貸令或衝擊房市動能，房貸利率走升或壓抑消費需求；六、人工智能應用帶動科技業投資及產業升級轉型。

國泰金控 央行 房市 聯準會 降息

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