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影／洲鉅風電在高雄港洲際一期投資50億 周春米：屏東的榮耀

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
洲鉅風電今天舉辦高雄港A6-B上梁祈福典禮，洲鉅風電董事長廖士銘幫鋼樑鎖上金色螺絲。記者劉學聖／攝影
洲鉅風電今天舉辦高雄港A6-B上梁祈福典禮，洲鉅風電董事長廖士銘幫鋼樑鎖上金色螺絲。記者劉學聖／攝影

洲鉅風電投資50億元在高雄港洲際一期20公頃土地建設室內廠房、戶外組裝基地，及全台灣第一大1500公噸軌道式龍門吊車設施，預計明年初投產。今天洲鉅風電攜手港務公司舉辦上梁典禮，屏東縣長周春米到場致詞表示，洲鉅風電是風電水下基礎供應商，2021年先在屏東興建長400米的水下基礎及基樁零組件一貫式生產線廠房，在高雄港建置水下基礎組裝運維基地，「是屏東的榮耀」。

洲鉅風電在高雄港洲際一期A6-B用地上興建200公尺室內組裝廠房及戶外組裝區，搭配全台灣第一大1500公噸軌道式龍門吊車，可行走全長近1.2公里，大幅提高組裝效率。今天舉辦上梁祈福典禮後，辦公室及廠房預計明年初投產。

港務公司今天也同步宣布，洲鉅風電A6-B深水碼頭正式完工，由高雄港務分公司興建深達13.5公尺的深水重件碼頭，未來將有利水下基礎運送至台灣及亞太地區各風場進行安裝。上述兩項優勢，為國內風電產業能量再注入一劑強心針。

洲鉅風電2021年首先在屏東興建長400米一貫式生產線廠房，搭配高雄港75號碼頭後線廠房，作為水下基樁最終組立廠區。考量離岸風電風機大型化發展的趨勢，水下基礎產品越加巨大，為因應14至15MW風機，水下基礎高度近100公尺，重量達2000公噸以上。

考量未來浮式風機組裝使用，洲鉅風電投資建設高雄港洲際一期20公頃土地，包含寬廣的室內廠房、開闊的戶外組裝基地，及全台灣第一大1500公噸軌道式龍門吊車設施，總投資50億元，預計於明年初投產。

洲鉅風電今天在高雄港洲際一期A6-B用地舉辦上梁祈福儀式，同步攜手港務公司舉辦高雄港洲際一期A6-B碼頭完工典禮。此碼頭以沉箱式興建，水深達13.5公尺，潮差少於1公尺，具有側靠與尾靠功能的重件碼頭，可兼顧船吊及自走式模組化運輸車運輸模式，深水碼頭則有利風機水下基礎重件運輸至台灣及亞太各風場。

洲鉅風電董事長廖士銘說，離岸風電發展之初，因缺乏基礎建設，固定資產投資成本極高，導致整體生產成本較其他國家製造商高出許多，先天環境的困難需靠政府民間共同努力來克服，仿效先進國家的優惠補貼措施，鼓勵公股銀行參與製造業及風場開發投資；風電產業是20至25年一個循環，洲鉅風電的希望就是創造這永續的循環，把產業留給台灣下一個世代，把乾淨的能源留給台灣。

洲鉅風電今天在高雄港洲際一期舉辦上梁典禮，屏東縣長周春米（左六）等人到場觀禮祝賀。記者王勇超／攝影
洲鉅風電今天在高雄港洲際一期舉辦上梁典禮，屏東縣長周春米（左六）等人到場觀禮祝賀。記者王勇超／攝影
屏東縣長周春米（右）今天上午到高雄參加洲鉅風電高雄港A6-B上梁祈福典禮。記者劉學聖／攝影
屏東縣長周春米（右）今天上午到高雄參加洲鉅風電高雄港A6-B上梁祈福典禮。記者劉學聖／攝影
洲鉅風電董事長廖士銘今天上午出席上梁祈福典禮。記者劉學聖／攝影
洲鉅風電董事長廖士銘今天上午出席上梁祈福典禮。記者劉學聖／攝影

碼頭 離岸風電

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