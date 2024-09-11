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台積電是世界的台積電！經長：發展主軸仍在台灣

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

台積電（2330）積極布局海外，媒體報導，台積電董事長暨總裁魏哲家在寫給內部員工的信中提到，隨著台積電全球拓展，台積電「不再只是台灣的台積電，而是世界的台積電」。經濟部長郭智輝11日表示，台積電的發展主軸仍在台灣，隨著國際布局推展，也須與來自世界各國的人共同工作，成為世界的台積電。

郭智輝今日出席「2024全球百大科技研發獎（R&D 100 Awards）獲獎記者會」，媒體詢問他對於「世界的台積電」的看法時，作上述表示。

郭智輝表示，台積電在日本、美國、德國建廠，面對不同國家的工作文化，台積電不再只是台灣人服務的公司，隨著台積電國際布局，世界各地的人都可能成為台積電的一員、為台積電提供服務，「（台積電）當然是世界的台積電」。

郭智輝並強調，台積電的發展主軸還是在台灣，不過工程師未來可能會被調派到海外工作，須培養與來自世界各國的人共同工作的態度，這應該也是魏哲家對台積電員工的勉勵。

迎戰全球AI大戰，郭智輝表示，經濟部期盼在4年內將台灣AI應用產業推升至世界前3名，經濟部主要有兩項策略。第一是經濟部將啟動產創條例第10條之1修法，投資抵減支出上限提高至18億元，協助企業建構數位化、低碳化的環境。

第二是人才培育，郭智輝表示，將推出2+4人才培育計畫，規劃每年招攬2.5萬名僑外生，預估4年將吸引10萬名僑外生投入AI領域，結合國內培養的10萬人才，總共會有20萬人，期能在2028年滿足AI產業人才需求。

台積電 經濟部

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