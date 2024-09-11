補 AI 人才！經部攜手教育部 將為產業界每年培育2.5萬名國際人才

經濟部長郭智輝與教育部長鄭英耀、國發會副主委詹方冠，於9月9日共同邀集工總、商總、電電公會、電腦公會、半導體協會、機械公會、工具機公會等21家產業公協會及NVIDIA、AMD、Microsoft、Infineon、台達電、新應材等11家國內外業者，針對我國為了因應少子化與產業人才缺乏的挑戰，共商人才培育的重要議題。

根據國發會的推估，預估2030年，我國勞動力市場將面臨約48萬的人力缺口。其中，到2028年，缺口約35萬人。面對這樣的挑戰，確保台灣產業的競爭力不受影響，政府與產業共同攜手培育人力至關重要。

台灣憑藉堅實技術基礎與完整產業鏈，成為全球半導體產業重要的供應鏈，未來不僅要持續提升我國半導體實力，更要運用優勢發展AI。同時也要跟國際供應鏈夥伴在台灣深耕頂尖技術，奠定我國長遠經濟發展基礎。因此，需要培育更多人才，支持百工百業導入AI應用。

依據經濟部2024年8月調查，約2.4萬家企業中有超過千家企業表示對外國人才需求殷切，提出約5千名人才需求。然而，每年來台唸書的國際生約1.9萬人，留台率約47%，有近萬名國際生未在台工作。

為應對產業發展中的人才短缺問題，經濟部規劃與教育部、國發會等部會合作，提出短期及中長期策略、目標及作法。

第一階段將由經濟部與教育部合作，規劃產業別精準媒合，協助企業留用在台國際人才，並將協助國際生認識職場，進一步訓練符合企業需求的專業能力，擴大國際生留台。

中長期規劃2＋4方案，針對東南亞尤其是菲律賓、馬來西亞、泰國等地的優秀國際生規劃客製化課程，培養國際生的專業知識與技能，學生畢業後可進入產業貢獻所學。就學期間的學雜費由政府提供，生活津貼則由企業提供，幫助企業找到合適人才，並保證留台就業（培育2年，留台工作4年或2年）。經濟部期望每年培育2.5萬名國際人才，支持台灣成為「經濟日不落國」。

經濟部表示，各界對於經濟部、教育部、國發會合作共同擴大招收境外生來台先就學就業，且大力促成在台國際生留台就業，予以支持肯定，並就人才相關議題廣泛交換意見。教育部聽取各與會單位意見後，表達教育部非常願意配合產業需要，調整教育相關課程。經濟部也期待跨部會合作可為產業補足所需人才，相信在政府各部會的共同努力下，必能為台灣產業厚植競爭力。