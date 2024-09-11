經長：台積電是世界的台積電 發展主軸仍在台灣

台積電海外布局腳步持續推進，經濟部長郭智輝表示，台積電在日本、美國、德國建廠，會面臨不同的工作文化挑戰，但台積電的發展主軸仍在台灣，隨著國際布局推展，也須與來自世界各國的人共同工作，成為世界的台積電。

媒體報導，台積電董事長暨總裁魏哲家在寫給內部員工的信中提到，隨著台積電全球拓展，台積電「不再只是台灣的台積電，而是世界的台積電」，作為全球性的企業，魏哲家期勉台灣與海外等全球各地7萬多名台積人共同打造正向的職場文化。

郭智輝今天出席「2024全球百大科技研發獎（R&D100 Awards）獲獎記者會」，媒體詢問對於魏哲家信中所指「世界的台積電」的看法。

郭智輝表示，台積電在日本、美國、德國建廠，面對不同國家的工作文化，台積電不再只是台灣人服務的公司，隨著台積電國際布局，世界各地的人都可能成為台積電的一員、為台積電提供服務，「（台積電）當然是世界的台積電」。

郭智輝強調，台積電的發展主軸還是在台灣，不過工程師未來可能會被調派到海外工作，須培養與來自世界各國的人共同工作的態度，這應該也是魏哲家對台積電員工的勉勵。

為使台灣在硬體發展優勢上，持續保持產業競爭力，郭智輝表示，期盼在4年內將台灣AI應用產業推升至世界前3名。經濟部已經修法，將產創條例第10條之1投資抵減，提高支出上限至新台幣18億元，協助企業建構數位化、低碳化的環境。

人才培育方面，郭智輝表示，將推出2+4人才培育計畫，規劃每年招攬2.5萬名僑外生，預估4年將吸引10萬名僑外生投入AI領域，結合國內培養的10萬人才，總共會有20萬人，希望能在2028年滿足AI產業人才需求。

郭智輝表示，AI軟體發展需要約5000萬人口的市場規模，未來將結合日本九州，再加上菲律賓呂宋島約4000萬人口，總共約有7000、8000萬人口的市場，加速AI產業發展腳步。