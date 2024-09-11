美國下任總統誰當選 將衝擊台灣半導體？經濟部長這麼說
美國總統大選辯論登場，台灣半導體成美國選舉焦點。經濟部長郭智輝11日出席「2024全球百大科技研發獎（R&D 100 Awards）獲獎記者會」表示，台美經貿關係非常好，無論是誰當選下一任美國總統，對台貿易及經濟政策都不會改變。
此外，歐盟因我國風電國產化政策狀告世界貿易組織（WTO），台歐雙方將在9月13日舉行首場諮商會議。郭智輝表示，經濟部團隊已經出發前往歐洲，我方溝通的方向會朝向國產化開放政策，台灣離岸風電國產化已經做了8年，這次溝通目的是希望達成台灣廠商與國際廠商雙贏局面。
郭智輝今日出席「2024全球百大科技研發獎（R&D 100 Awards）獲獎記者會」，會前媒體詢問他對美國總統大選辯論提及台灣半導體議題的看法。
郭智輝表示，他無法評論美國總統大選，但兩位候選人都展現對台灣政策的關切。他表示，台美關係持續深化，台灣身為民主國家一員，非常關心美國總統大選；經濟層面上，台美經貿關係非常好，無論是誰當選下一任美國總統，對台灣的經濟、貿易政策不會改變。
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