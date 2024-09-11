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影／中油首顆MIT「換電」機車電池 首選在南市建換電站

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台灣中油公研發首款MIT國產「換電」電動機車電池，搭配快充型換電系統，今天在台南市首度亮相，並宣布設立22處換電站，市長黃偉哲試騎體驗。記者吳淑玲／攝影
台灣中油公研發首款MIT國產「換電」電動機車電池，搭配快充型換電系統，今天在台南市首度亮相，並宣布設立22處換電站，市長黃偉哲試騎體驗。記者吳淑玲／攝影

台灣中油公司以自行研發之專利軟碳負極材料，導入MIT國產電動機車電池，搭配快充型換電系統，今天舉辦電動機車「換電」服務發表會，今天宣布率先在台南市提供機車換電服務，初期預計設立22個換電站，未來藉由中油加油站和市府合作的換電站普及率會相當高，使用者可以就近找到換電站。

電動機車換電服務發表會在台南市政府永華市政中心二樓廣場舉行，今天亮相的是中油電池、充電櫃及三陽首款換電電動機車NX-1，選定在台南市為試辦城市，初步先設22處換電站，以原市區及永康等為主，台灣中油董事長李順欽主持，市長黃偉哲、經濟部主任祕書莊銘池共同見證，三陽工業公司董事長吳清源、遠傳電信總經理井琪等出席參與，共同體驗全新推出的換電系統與電動機車，共同攜手推動低碳二輪運具發展。

李順欽表示，台灣中油推出的軟碳電池國產自製率85%以上，是「正港」的MIT優質電池，且具備「快、長、高」即快充、長壽命及高安全性三大特性；快充型換電系統可在20分鐘之內充滿80%電量；軟碳電池即便是在快速充電的情況之下，仍能保有3500次以上的循環壽命，遠高於業界平均；此外，電池在充電過程中，溫度升高幅度比較小，低溫升的特性，也提高換電服務的安全性。

李順欽說，在測試的1年雖然是和三陽合作，但未來任何廠牌的車子都可以搭配這顆電池，就像95、98汽油是全體適用；這一款電池換電服務特色是換電時都是滿電的，過去換電池被詬病常無法拿到滿電的電池，這款電池是快充「10分來電」，消費者不會空手而回。

三陽工業公司董事長吳清源表示，中油MIT國產電動機車電池是開放平台給所有廠商使用，讓每一家廠商都可以在自己領域進步，大家在市場競爭，技術才會提昇才有辦法對應未來國際市場的需求，所謂打世界盃的概念，有了這顆電池後台灣電動機車是有機會的，滿足以前所有的疑慮，沒有里程憂慮沒有安全的憂慮，可以說國內電動機車今年才是啟動的元年，不只國內電動機車會蓬勃發展，未來也能夠外銷。

市長黃偉哲表示，MIT的電池用在MIT的機車，第一個國人自製的機車換電電池選擇在台灣第一個城市發表，非常有意義，台南面積是台北市的8.5倍，市民以機車和汽車為主要交通工具，對於乾淨能源的需求是非常大的，在電池的安全性、續航力和充電次數都可以確保下，藉由中油加油站和市府合作的換電站普及率會相當高，可以就近找到換電站，民眾使用會相當便利。

台灣中油公研發首款MIT國產「換電」電動機車電池，搭配快充型換電系統，今天在台南市首度亮相，並宣布設立22處換電站，市長黃偉哲試騎體驗。記者吳淑玲／攝影
台灣中油公研發首款MIT國產「換電」電動機車電池，搭配快充型換電系統，今天在台南市首度亮相，並宣布設立22處換電站，市長黃偉哲試騎體驗。記者吳淑玲／攝影
台灣中油公研發首款MIT國產「換電」電動機車電池，搭配快充型換電系統，今天在台南市首度亮相，並宣布設立22處換電站。記者吳淑玲／攝影
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中油公司 電動機車

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