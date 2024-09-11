經長：無論誰當選下任美國總統 對台經貿政策不會改變

美國總統大選辯論登場，台灣半導體成為焦點之一。經濟部長郭智輝今天表示，台美關係持續深化，台灣身為民主國家一員，非常關心美國總統大選，台美經貿關係非常好，無論是誰當選下一任美國總統，對台經貿政策並不會改變。

郭智輝今天出席「2024全球百大科技研發獎（R&D100 Awards）獲獎記者會」，會前媒體詢問對於美國總統大選辯論提及台灣半導體議題，其中民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）批評共和黨總統候選人、前總統川普（Donald Trump）引發美中貿易戰，川普卻指台灣把晶片賣給中國的看法。

郭智輝表示，無法評論美國總統大選，但兩位候選人對台灣都展現很好的政策和關心，台美關係持續深化。台灣身為民主國家一員，非常關心美國總統大選；經濟層面上，台美經貿關係非常好，無論是誰當選下一任美國總統，對台灣的經濟、貿易政策不會改變。

此外，歐盟主張風電國產化政策違反世界貿易組織（WTO）規定，台歐雙方將在9月13日舉行首場諮商會議。

郭智輝表示，經濟部團隊已經出發前往歐洲，溝通的方向會朝向國產化開放政策，台灣離岸風電國產化已經做了8年，這次經濟部組團前往歐盟諮商，溝通目的是希望達成台灣廠商與國際廠商雙贏局面。

電價費率審議會將在9月中下旬舉行，會議將決定10月新電價，媒體關切，立法院若沒有通過撥補台電的千億追加預算，估算10月電價漲幅可能達12%。

郭智輝則回應，台電會在電價費率審議會上呈報實際狀況，由審議會的委員做出最佳決定，經濟部、台電則會根據審議會的決定落實。