找僑外人才救場！經長郭智輝：2028年要有20萬 AI 人才

經濟部長郭智輝11日指出，要將AI人工智慧從「數位化」變成「智慧化」，最關鍵的就是要有足夠的「人」，面對日益擴大的人才缺口，郭智輝表示，經濟部已決定從海外邀請僑外人才回台，目前預計從國內、海外兩個管道，各自找來至少10萬名擁有專業AI技術的工程師，目標到2028年全國至少要有20萬個AI人才。

科技界奧斯卡「百大科技創新研發獎」（R&D 100 Awards）最新獲獎名單出爐！今年臺灣創新科技延續去年的奪獎氣勢，一口氣囊括15個獎項，獲獎數達亞洲第一，經濟部長郭智輝也親自到場支持，他坦言，台灣的AI硬體排在世界第一，但軟體還差一點，只排在全球第25名，而經濟部也看到這個現況，因此推動許多科研專案，透過政府單位的協助，助AI人工智慧、淨零碳排等多項創新技術，逐步完成商轉。

郭智輝表示，今年台灣獲得的獎項數高達15項，為全世界第二多的國家，而第一多的是美國，他們是砸重金全力推動技術的創新研發，我們雖然無法做到這個地步、但我們透過產業跨界合作、成功由工研院、資策會等單位帶隊，協助市場用各種創新科技技術，以市場需求為導向來翻轉生活。對此，自己期許透過產官學合作，帶領我國成為「AI的革命中心」。