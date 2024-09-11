快訊

辯論後即時民調曝光！63％選民認為賀錦麗勝出 表現超乎預期

LINE免費貼圖5款來了！超Q中秋祝賀圖案快收藏 長輩早安圖重現

免出國搶主機！PS5 Pro台灣定價24280元比日本便宜 各國價格比一比

找僑外人才救場！經長郭智輝：2028年要有20萬 AI 人才

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
經濟部長郭智輝。記者吳康瑋／攝影
經濟部長郭智輝。記者吳康瑋／攝影

經濟部長郭智輝11日指出，要將AI人工智慧從「數位化」變成「智慧化」，最關鍵的就是要有足夠的「人」，面對日益擴大的人才缺口，郭智輝表示，經濟部已決定從海外邀請僑外人才回台，目前預計從國內、海外兩個管道，各自找來至少10萬名擁有專業AI技術的工程師，目標到2028年全國至少要有20萬個AI人才。

科技界奧斯卡「百大科技創新研發獎」（R&D 100 Awards）最新獲獎名單出爐！今年臺灣創新科技延續去年的奪獎氣勢，一口氣囊括15個獎項，獲獎數達亞洲第一，經濟部長郭智輝也親自到場支持，他坦言，台灣的AI硬體排在世界第一，但軟體還差一點，只排在全球第25名，而經濟部也看到這個現況，因此推動許多科研專案，透過政府單位的協助，助AI人工智慧、淨零碳排等多項創新技術，逐步完成商轉。

郭智輝表示，今年台灣獲得的獎項數高達15項，為全世界第二多的國家，而第一多的是美國，他們是砸重金全力推動技術的創新研發，我們雖然無法做到這個地步、但我們透過產業跨界合作、成功由工研院、資策會等單位帶隊，協助市場用各種創新科技技術，以市場需求為導向來翻轉生活。對此，自己期許透過產官學合作，帶領我國成為「AI的革命中心」。

隨著AI時代來臨，擁有AI專業技術的人才或不可缺，郭智輝強調，透過推出各種不同的科研專案，才能讓「新的技術」不只是一項「新」技術，而是可以實際導入到市場，落地商轉、逐步實現產業化的目標。郭智輝也重申，自己非常期待能藉此帶領台灣在未來 4年內、2028年之前，帶領台灣的AI產業，推到世界前3名。

經濟部長郭智輝。記者吳康瑋／攝影
經濟部長郭智輝。記者吳康瑋／攝影
經濟部長郭智輝。記者吳康瑋／攝影
經濟部長郭智輝。記者吳康瑋／攝影
經濟部長郭智輝。記者吳康瑋／攝影
經濟部長郭智輝。記者吳康瑋／攝影
經濟部長郭智輝。記者吳康瑋／攝影
經濟部長郭智輝。記者吳康瑋／攝影

AI 人工智慧 經濟部

延伸閱讀

產創10之1支出上限增至18億 經長：刺激企業投入研發

半導體鏈掀日本群聚效應 經長：將設九州服務公司

經長郭智輝訪日出席科技對話 與日鞏固半導體供應鏈關係

郭智輝出席台日科技對話 助台廠解決投資障礙

相關新聞

影／中油首顆MIT「換電」機車電池 首選在南市建換電站

台灣中油公司以自行研發之專利軟碳負極材料，導入MIT國產電動機車電池，搭配快充型換電系統，今天舉辦電動機車「換電」服務發...

台灣明年排碳有價！ 彭啟明籲企業自主減碳「爭取優惠費率」

明年元旦起將針對全台500間工廠、281間公司收取碳費，台灣進入「排碳有價」時代，目前一般費率起徵價為每噸300至500...

美國下任總統誰當選 將衝擊台灣半導體？經濟部長這麼說

美國總統大選辯論登場，台灣半導體成美國選舉焦點。經濟部長郭智輝11日出席「2024全球百大科技研發獎（R&D 100 A...

找僑外人才救場！經長郭智輝：2028年要有20萬 AI 人才

經濟部長郭智輝11日指出，要將AI人工智慧從「數位化」變成「智慧化」，最關鍵的就是要有足夠的「人」，面對日益擴大的人才缺...

環部開示 100元碳費不是夢…自主減量計畫可適用優惠

碳費費率審議會建議起徵價格訂在每噸300元至500元間，環境部長彭啓明昨（10）日透露，若企業願意投入減碳，提出自主減量...

彭啟明：碳費優惠費率 可能每噸100元

環境部日前召開第五次碳費費率審議會，審議委員初步建議一般費率起徵價格每公噸三○○至五○○元，預計二○三○年將調升到一二○...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。