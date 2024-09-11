台灣明年排碳有價！ 彭啟明籲企業自主減碳「爭取優惠費率」

明年元旦起將針對全台500間工廠、281間公司收取碳費，台灣進入「排碳有價」時代，目前一般費率起徵價為每噸300至500元；環境部長彭啟明今日參加民間舉辦的淨零永續關鍵行動論壇，他說費率會分階段調升，但主要是讓企業能提出「自主減碳計畫」爭取優惠費率至每噸100元左右，且政府會避免「綠色通膨」發生，

彭啟明表示，碳費三子法通過後代表台灣進入碳定價的新時代，明年元旦起將確定開徵碳稅，後年5月就會收費，目前一般費率為每噸300至500元，剛起步不會太高，後續會逐步調升，許多傳產企業陸續有反彈聲音，但其實環境部有制定「優惠費率」，企業若提出自我減碳計畫，經過審核費率委員會通過後，可折扣至每噸100元左右。

「台灣從明年開始進入排碳有價時代！」彭啟明表示，企業在明年6月前須提出自主減碳計畫，台灣部分企業在淨零上已有很大成效，也把達到國際碳定價作為企業致勝關鍵，但也有企業較為緩步，對於碳費有很大擔憂，因此環境部將聯手經濟部在10月前舉辦10場全台說明會，讓企業清楚知道申報流程。

明年度首波徵收碳稅的對象為全台500間工廠、281間公司，其中141間公司為上市櫃公司，在全台上市櫃公司比例未達1成；彭啟明說，目前是針對全台碳排量大戶，外界會擔心企業繳碳費會導致「綠色通膨」，也會對碳稅政策有不信任，因此國家不斷計算CPI、GTP等數值，最後仍要回歸期盼企業提自主減碳計畫，才會對減碳有最大效益。

「碳費不是政府的財務手段！」彭啟明說，他希望碳費越收越少，企業自主減碳才是目的，環境部除了爭取100億國發基金做「綠色成長投資」協助企業淨零，也鼓勵創投業者帶動淨零；總統賴清德8月8日召開總統府氣候變遷委員會，中央已經加速面對氣候變遷議題，10月起各中央、地方各部會都有「永續長」職位，帶頭設計環境永續推動。