彭啟明：碳費優惠費率 可能每噸100元

環境部日前召開第五次碳費費率審議會，審議委員初步建議一般費率起徵價格每公噸三○○至五○○元，預計二○三○年將調升到一二○○至一八○○元，但未建議優惠費率的價格區間，環境部長彭啓明昨透露，優惠費率有可能每噸一○○元左右，但實際數字仍待下次審議再進行討論。

「我們會盡早公布」彭啟明說，預計十月初，最晚十二月，一定公告優惠費率與折扣，預計明年一月一日徵收，後年正式繳費。

彭啓明昨出席「二○二四環法自行車挑戰賽紐崔萊日月潭站活動記者會」受訪時指出，碳費費率預計十月預告，明年起正式上路，目前審議委員僅建議一個費率區間，必須參酌「消費者物價指數」（ＣＰＩ）和對產業衝擊等因素，審慎評估實際數字。

彭啓明認為，最終費率不見得要選擇最貴或最低，還要看費率對產業的衝擊狀況，以及費率是否有足夠的誘因讓企業減碳。而他自己想法為收費採「先低後高」，屆時再配合自主減量計畫，取得優惠費率，折扣下來實際繳交金額可能接近日韓。

彭啓明強調，碳費制度的建立必須要和各方好好溝通，一不小心可能破局，當然也無法討好多數人。明年制度上路後，定期檢視費率，試行階段可能採兩年為一期，二○二七年再討論下階段的收費。

初步徵收對象以年排放量二點五萬公噸以上的電力業、燃氣供應業及製造業為主，外界擔心，碳費恐引發綠色通膨，對此，M彭啓明表示，日前委員提出碳費建議區間，但台塑和台積電等股票並未下跌，若以氣候變遷的角度來看，綠色通膨能讓大家知道轉型的經濟誘因，因此不能夠完全否定綠色通膨。

彭啓明說，進入碳定價的時代，每個企業都要習慣，環境部將動用三個基金約一百億協助企業減碳，碳費制度上路後，各產業、ＮＧＯ組織、民眾可能會有些困惑或不大滿意，但為了地球好，這是不得不走的路。