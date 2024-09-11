環境部長彭啓明下周赴歐 洽談CBAM抵減

台灣邁入碳定價時代，國內碳費與歐盟碳邊境調整機制（CBAM）扣減規則成關鍵。環境部長彭啓明昨（10）日表示，下周他將前往歐盟，洽談CBAM抵減事宜。

歐盟CBAM正在試申報階段，台灣收取碳費，雖確定可抵減CBAM，但相關抵減規則尚未定案，外界關注碳費如何與CBAM接軌。

彭啓明強調，台灣一定要有自己的碳費制度，如果國內不收，錢就會繳到國外去，舉例來說，中鋼若沒有好好準備，粗估可能有50至60億元被歐盟收走，由於目前CBAM仍在試申報階段，大約2027、2028年就會開始，環境部將派出團隊前往歐盟研商，他下周也將前往歐盟，專門處理相關事宜。

由於歐盟是採用ETS（排放交易制度），彭啓明預期，我國碳費制度上路約兩三年之後，環境部就會開始準備總量管制碳交易，快的話在2028年就可以走向總量管制碳交易。

歐盟CBAM主要以歐洲地區為主，2023年10月起為過渡期，進口商依申報義務執行規章申報，2026年起實施，進口商須透過購買CBAM憑證進行財務調整，以平衡碳成本；英國CBAM法規預計2027年上路。

依照歐盟CBAM憑證扣減規則，該產品在歐盟有免費排放額，CBAM憑證會相應調整。