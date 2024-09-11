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環部開示 100元碳費不是夢…自主減量計畫可適用優惠

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
環境部長彭啓明。記者葉德正／攝影
環境部長彭啓明。記者葉德正／攝影

碳費費率審議會建議起徵價格訂在每噸300元至500元間，環境部長彭啓明昨（10）日透露，若企業願意投入減碳，提出自主減量計畫，適用優惠費率約可降到每噸100元上下。

環境部日前召開審議會，建議碳費一般費率起徵價格落在每噸300元至500元間，並兩年檢討一次，採分階段調升。另外委員並建議，2030年後（即2031年）每噸費率能達1,200至1,800元。

不過，審議會尚未對優惠費率提出建議。彭啓明昨日出席活動接受聯訪時談到碳費議題，透露若企業願意減碳，適用優惠費率的話，每噸碳費可望降到100元左右，不過他強調，實際費率要由審議會討論。

碳費一般費率及優惠費率
碳費一般費率及優惠費率

彭啓明表示，碳費費率預計今年10月預告，並自明年起上路，目前審議會委員僅建議一個費率區間，也就是一般費率300元至500元，實際數字仍須基於消費者物價指數（CPI）與對產業衝擊等審慎評估。

外界擔憂費率仍太高，彭啓明強調，若符合高碳洩漏行業等，可以適用高碳洩漏係數，初期大約可打兩折；如果企業願意進行減碳、也就是符合自主減量，優惠費率約在100元上下，「企業願意減碳，費率就沒那麼高，不用過於擔心」。

彭啓明指出，他對碳費收取的想法會是「先低後高」，多數人較能接受每噸300元，假設再配合自主減量計畫適用優惠費率，折扣下來實際繳交金額可能接近日韓。

碳費三子法中規定，企業若申請自主減量計畫，且經環境部審定後，採用行業別指定目標適用優惠費率A、技術標竿指定目標適用優惠費率B；由於行業別指定目標較技術標竿指定目標更為嚴格，費率A將比費率B更為「優惠」。

據了解，彭啓明口中100元上下的優惠費率是指優惠費率B，代表若企業願意採取更嚴格的行業別指定目標適用優惠費率A，費率將低於100元、甚至可降至每噸50元至60元水準。

彭啟明強調，環境部將動用三大基金，其中綠色成長基金約100億元，協助企業減碳，企業要習慣進入碳定價時代，這是國際趨勢，環境部也會考慮企業營運衝擊，將與經濟部站在一起協助企業。

碳定價將成台灣綠色成長新動能，綠色金融可望帶動保險、創投等綠色投資。彭啓明表示，從總統府到行政院都相當重視，國家氣候變遷對策委員會下次會議將於10月底召開，初步規劃由金管會報告綠色金融議題。

彭啓明 碳費 綠色

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