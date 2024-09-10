全國工策會總幹事聯誼會台中大會師 見證美光招商成果

各直轄市及縣市工商發展投資策進會總幹事聯誼會年度交流大會師，今年齊聚台中，台中市工策會總幹事暨聯誼會總會長黃于珊，邀集全國19縣市工策會聚首台中，共有15位總幹事與會為歷年之最，活動並安排參訪台灣美光記憶體等企業，見證台中招商成果。

黃于珊表示，盧秀燕市長作為六都唯一女性首長，最重視招商引資與經濟發展議題，從建設面向打造強大繁榮的富強台中，創造良好的投資環境。

「投資台中就是投資台灣」，台中工策會在交流會議之外，特別安排貴賓參訪全台最大外商台灣美光記憶體，董事長盧東暉更親自主持簡報，對於經濟部及中市府協助廠區開發表達感謝。作為投資額最大的外資廠商，美光在台投資累計已超過300億美元。

盧東暉說，後續美光將拓展至台南安平廠區，也持續強化與在地廠商供應鏈採購，更透過美光基金會推動社會關懷、深耕台灣，將資源捐助予花東地區災後重建及社區清掃、舊衣回收等公益服務，不僅與台灣建構緊密的經濟鏈結，也為台灣這塊土地創造善的循環。

黃于珊說明，此次活動除各縣市工策會總幹事及代表，還包括經濟部投資促進司、投資台灣事務所、工業技術研究院等代表共約50人前來台中。

經濟部投資促進司司長張銘斌讚許台中市經濟發展為各縣市標竿，經濟表現有目共睹，在最能展現投資力道的「投資台灣三大方案」數據中，台中核定家數高達314家，是全國第一，總投資金額達到3,533億元，已創造多達2萬個就業機會。

黃于珊表示，市府團隊將持續協助中小企業轉型升級，推動各項重大建設、優化投資環境，吸引企業總部、高科技產業等高附加價值產業投資進駐，營造良好就業環境，創造更多優質工作機會，讓市民都能共享經濟成長果實，打造宜居樂業的幸福台中。

為盡地主之誼，台中市工策會特別安排貴賓參訪臺灣美光記憶體、高偉精密科技、木匠兄妹木工房、霧峰林家花園林獻堂博物館園區、立法院民主議政園區、逢甲夜市。

以及台中重大建設導覽，包括中央公園、國際會展中心、綠美圖及流行影音中心，橫跨外資企業、國家磐石獎及台中市金手獎優質中小企業，以及產業故事館等台中各級產業交流，見證台中的隱形冠軍與經濟成果。

工策會說明，業務交流會報由市府經發局簡報「經濟好發展市民好生活．打造宜居台中」，向貴賓介紹台中最具特色的購物節、物調券、鍋烤節等活動，經發局長張峯源也參加晚宴，歡迎各縣市工策會帶領工商產業常到台中交流與觀光旅遊。