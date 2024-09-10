全國工策會總幹事聯誼會台中大會師 見證美光招商成果
各直轄市及縣市工商發展投資策進會總幹事聯誼會年度交流大會師，今年齊聚台中，台中市工策會總幹事暨聯誼會總會長黃于珊，邀集全國19縣市工策會聚首台中，共有15位總幹事與會為歷年之最，活動並安排參訪台灣美光記憶體等企業，見證台中招商成果。
黃于珊表示，盧秀燕市長作為六都唯一女性首長，最重視招商引資與經濟發展議題，從建設面向打造強大繁榮的富強台中，創造良好的投資環境。
「投資台中就是投資台灣」，台中工策會在交流會議之外，特別安排貴賓參訪全台最大外商台灣美光記憶體，董事長盧東暉更親自主持簡報，對於經濟部及中市府協助廠區開發表達感謝。作為投資額最大的外資廠商，美光在台投資累計已超過300億美元。
盧東暉說，後續美光將拓展至台南安平廠區，也持續強化與在地廠商供應鏈採購，更透過美光基金會推動社會關懷、深耕台灣，將資源捐助予花東地區災後重建及社區清掃、舊衣回收等公益服務，不僅與台灣建構緊密的經濟鏈結，也為台灣這塊土地創造善的循環。
黃于珊說明，此次活動除各縣市工策會總幹事及代表，還包括經濟部投資促進司、投資台灣事務所、工業技術研究院等代表共約50人前來台中。
經濟部投資促進司司長張銘斌讚許台中市經濟發展為各縣市標竿，經濟表現有目共睹，在最能展現投資力道的「投資台灣三大方案」數據中，台中核定家數高達314家，是全國第一，總投資金額達到3,533億元，已創造多達2萬個就業機會。
黃于珊表示，市府團隊將持續協助中小企業轉型升級，推動各項重大建設、優化投資環境，吸引企業總部、高科技產業等高附加價值產業投資進駐，營造良好就業環境，創造更多優質工作機會，讓市民都能共享經濟成長果實，打造宜居樂業的幸福台中。
為盡地主之誼，台中市工策會特別安排貴賓參訪臺灣美光記憶體、高偉精密科技、木匠兄妹木工房、霧峰林家花園林獻堂博物館園區、立法院民主議政園區、逢甲夜市。
以及台中重大建設導覽，包括中央公園、國際會展中心、綠美圖及流行影音中心，橫跨外資企業、國家磐石獎及台中市金手獎優質中小企業，以及產業故事館等台中各級產業交流，見證台中的隱形冠軍與經濟成果。
工策會說明，業務交流會報由市府經發局簡報「經濟好發展市民好生活．打造宜居台中」，向貴賓介紹台中最具特色的購物節、物調券、鍋烤節等活動，經發局長張峯源也參加晚宴，歡迎各縣市工策會帶領工商產業常到台中交流與觀光旅遊。
工策會也邀請金手獎得獎廠商協進會歷任理事長、台中市中小企業榮譽指導員協進會歷任理事長及跨業交流會現任會長，一同參與交流活動，各縣市對於台中工策會規劃此次交流座談暨企業參訪活動，均表示感謝與肯定，並對於台中經濟穩健成長的表現十分稱羨，期盼透過各縣市的交流聯誼，行銷台中並帶來更多產業及觀光效益。
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