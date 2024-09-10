失業勞工子女就學補助今開始受理 符合這些資格可申請

為減輕非自願離職失業勞工子女就學負擔，勞動部10日表示，113學年度第1學期失業勞工子女就學補助，自9月10日開始受理，至10月11日截止申請。

勞動部表示，申請本學期失業勞工子女就學補助者之非自願離職失業勞工，須符合下列申請資格。

非自願離職失業勞工，至申請截止日止(2024年10月11日)，失業期間達一個月以上（即2024年9月11日以前失業），並經核付就業保險法之失業給付或職業訓練生活津貼者。

或為非自願離職失業勞工於申請截止日(2024年10月11日)已就業，但在前一年內(即2023年10月11日至2024年10月10日)經核付就業保險法之失業給付或職業訓練生活津貼，且前一年內(即2023年10月11日至2024年10月10日)就業期間未過三個月者，仍可提出申請。

除上述條件之一外，申請人及其配偶112年度綜合所得總額須在新台幣(下同)148萬元以下，申請人子女須就讀高中職或大專校院，且申請人於2024年10月11日以前，未請領勞保老年給付，且未參加政府機關促進就業性質相關措施(方案)。

勞動部說明，失業勞工就讀公立高中職子女每學期每名補助4,000元，私立高中職子女每名補助6,000元，公立大專校院子女每名補助1萬3,600元，私立大專校院子女每名補助2萬4,000元。此外，對於獨力負擔家計（例如：離婚、喪偶、配偶身心障礙或罹患重大傷病致不能工作等）或子女有 2 人以上就讀大專校院的失業勞工，補助金額再加給二成。以同時有2個子女就讀私立大學為例，除每名子女可獲得2萬4,000元外，每人另加給2成4,800元的補助，一人為2萬8,800元，2名子女合計為5萬7,600元。

勞動部特別提醒，申請人之子女就讀私立大專校院者，教育部自112學年度第 2 學期起實施「定額減免私立大專學生學雜費差額1學期1.75萬元(3.5 萬元/年)」，若同時符合本項補助資格者，應擇一請領。若子女就讀高中職，已依教育部「高級中等學校免學費方案」規定免學費(即學費繳款單，學費顯示為零元)者或已申請其他政府就學補助措施者，不得重複申請本就學補助。

勞動部進一步表示，為加強落實簡政便民，自113學年度第1學期起，線上申請方式除原有以自然人憑證提出申請外，可透過輸入「身分證號及健保卡號」方式於線上提出申請。另以自然人憑證提出申請者，可於線上選擇透過My Data平台直接取得戶籍資料，節省申請人往返戶政單位時間。

此外，為增加民眾即時取得補助訊息，勞動部表示，自本學期開始，除寄送紙本申請資料予前一學期符合資格者，新增以簡訊方式主動提醒；另申請人之申請文件如需補件及於寄送審核結果通知時，除原有紙本外，並同時以簡訊通知，使申請人能即時接收重要訊息。

勞動部表示，對本項補助有需求者，可自2024年9月10日起至10月11日止於勞動部失業勞工子女就學補助線上申請系統(https://uwes.mol.gov.tw/login)下載申請書，列印後以掛號郵寄至勞動部或利用線上申請系統於線上提出申請。另紙本申請書亦可自 9 月 10 日起向各直轄市、縣(市)政府、勞動部勞動力發展署各分署就業中心(就業服務台)及勞保局各辦事處索取，相關事項可撥打勞動部免付費諮詢專線「1955」洽詢。