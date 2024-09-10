國科會、經濟部及屏東縣合作 舉辦「南臺灣科技產業投資論壇」

為增進廠商對南台灣產業發展，特別是對屏東更深入的了解，以吸引更多企業進駐屏東投資，國科會與經濟部及屏東縣政府10日於台北國泰萬怡酒店合辦「南臺灣科技產業投資論壇」，吸引超過百名產官學研代表參加。

活動由太空中心主任吳宗信博士「從全球太空產業現況看臺灣太空發展機會」精彩的專題演講開始，接著由屏東科學園區首家進駐及動土的廠商，宇晨材料林秋郎董事長現身分享投資屏東經驗，以及國科會南科管理局、經濟部產業園區管理局、屏東縣政府及屏東科技大學，從屏東的地理優勢、產業基礎及未來發展潛力，邀請北台灣的廠商考慮將屏東作為企業擴展及投資的新據點。

國科會蘇振綱副主委表示，為落實政府提出之智慧科技島願景，已於今年8月正式啟動「智慧科技大南方產業生態系推動方案」，結合屏東、高雄、台南及嘉義等產業園區的特色與優勢，實現「AI產業化」和「產業AI化」的雙重目標。

屏東作為半導體S廊帶的一環，推動半導體綠色材料供應鏈，至今已有宇晨材料進駐並動土建廠，另在智慧農醫領域引進聚和國際（6509）。屏東科學園區與經濟部及屏東縣政府轄下的產業園區形成供應鏈合作關係，並且打造一個相互支援、共同成長的屏東產業生態系統。

經濟部產業園區管理局曾琡芬副局長指出，期待在座業界先進踴躍到屏東投資，其中，「屏東科技產業園區擴區基地」是經濟部推動「配合臺商回臺－中南部產業園區開發方案」重要一環，也是「屏東高鐵特定區」第一個開發計畫，園區為保稅區，同時提供從投資、建管、勞工、外貿、環保等「單一窗口」服務，未來更規劃將「半導體S廊帶」擴大為「南高屏大矽谷」計畫，將串連高雄、台南，形塑南台灣科技產業聚落，讓台灣產業聚落更多元，區域發展更均衡。

屏東縣周春米縣長也向廠商喊話，屏東擁有良好的天氣，是一個不缺水、不缺電、不缺土地的城市，屏北以產業經濟發展為主軸，屏南有豐富的農漁及觀光條件。從大南方科技S廊帶的南科出發，前往南高雄與北屏東實為等距離，加上「屏東星特區」以高鐵站為中心，周邊開發多個產業園區，包括屏東科學園區、屏東科技產業園區擴區、屏東六塊厝產業園區以及屏東熱帶農業特色產業園區等，實驗中學及周邊生活機能更陸續到位，現在投資屏東「正對時」，歡迎世界各地企業一同來屏東打拚。

屏東科技產業將藉由屏東科學園區所推動的智慧農醫、綠色材料、太空科技及新興科技等主軸產業，緊密結合未來高鐵特區周邊產業園區，形塑屏東地區產業特色，國科會同時也攜手屏東縣政府、太空中心、工研院及金工中心，共同推動屏東太空產業發展。屏東縣已經做好了充足的準備，中央及地方攜手合作，將為所有來此投資的企業提供最好的投資環境和行政支援。