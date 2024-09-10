賴總統接見美學者 盼盡速開啟台美21世紀下一階段談判

賴總統10日上午接見美國史丹福大學胡佛研究所「台灣在印太地區」計畫學者訪問團，感謝胡佛研究所長期深入研究台灣議題，並指出，台灣和美國夥伴關係深厚且堅實，因應全球威權主義的擴張，雙方更應攜手打造更安全、具有韌性的供應鏈。盼台灣和美國能早日解決雙重課稅問題，並且加速「台美21世紀貿易倡議」下一階段談判。

賴總統致詞時，首先歡迎埃利斯（Admiral James O. Ellis Jr.）將軍再次率領胡佛研究所訪團來到台灣。訪團此行，不僅帶來溫暖的友誼，更展現對台灣強而有力的支持。胡佛研究所是美國最具影響力的智庫之一，所提各項建議，包括對台海局勢的見解，深受美國政府與國際社會重視。他要感謝胡佛研究所長期深入研究台灣議題，讓台灣在國際上獲得更多支持，也期待與各位專家學者針對印太局勢交換意見。

賴總統表示，近年來，俄烏戰爭、以哈戰爭以及中國的軍事行動，對全球和平及以規則為基礎的國際秩序，造成巨大的挑戰。台灣位居第一島鏈、站在民主防線的最前緣，會持續努力，為全球的民主、和平、繁榮做出貢獻。

賴總統指出，我們將積極落實「和平四大支柱行動方案」，包括強化國防力量、建構經濟安全、和民主國家深化夥伴關係，並且以穩定而有原則的兩岸關係領導能力，維持台海和平穩定。

賴總統提到，美國近年來致力形塑「網格狀」夥伴網絡，促進大西洋和印太聯盟夥伴的相互支持。我們也希望台灣和美國等全球民主夥伴，透過更緊密的合作網絡，持續強化結盟力量，共同撐起「民主保護傘」，讓民主國家免於威權擴張的威脅。

賴總統強調，台灣和美國夥伴關係深厚且堅實，因應全球威權主義的擴張，台美雙方更應該攜手打造更安全、具有韌性的供應鏈。期盼台灣和美國能早日解決雙重課稅問題，並且加速「台美21世紀貿易倡議」下一階段談判，除深化雙方在各領域合作關係，也能攜手促進全球繁榮發展。

賴總統表示，相信民主自由不僅是台美共享價值，也是在座所有訪賓堅持的信念。他要謝謝訪賓來訪，展現胡佛研究所對台灣的大力支持。未來，希望我們繼續努力，為全球的民主、和平、繁榮貢獻心力。

埃利斯致詞時首先感謝總統撥冗接見訪團，非常高興繼2年前再度來訪。此次訪團成員一如以往，有多位研究台灣、中國及美國外交政策及國家安全的美國專家，另包括重量級成員－澳洲前外交部長潘恩（Marise Payne）女士，她目前是胡佛研究所傑出訪問學人，此次也一同來台，彰顯期盼共同維護區域穩定與繁榮，可信賴的印太區域夥伴正頻繁進行目標明確的實質交流。

埃利斯表示，自上次訪台以來，他們看到台灣著手解決各項重大挑戰，並已取得可觀成果。作為亞洲第八大經濟體，台灣的GDP再次成長，各地對台灣的出口產品需求也日益增強，全球供應鏈越來越具韌性，而台灣在其中扮演不可或缺的角色。台灣持續提升自我防衛能力，而美國及印太夥伴也致力維護區域穩定。

埃利斯說，全世界都清楚知道，台灣人民相信自己透過民主方式選出的官員，有能力以建設性方式解決這些優先議題，並進行重要的國家決策。他要誠摯恭喜台灣再次順利舉行自由且公正的選舉，向世界展現民主政體和平轉移政權的典範。

埃利斯提到，世界仍然存在許多危險，過去2年來，他們對於台灣人民及印太區域安全與穩定所面臨的威脅不斷加深感到關切。儘管訪團成員擁有不同的政治傾向及學術見解，但他們認為，所有人的未來都緊密相關，俄國入侵烏克蘭、以及中國、俄國、伊朗及北韓日漸緊密的合作關係，都讓他們了解，世界上發生的任何事情都會影響到其他地方。

埃利斯強調，現在是歷史性的時刻，所有民主國家都必須承擔新的責任，共同面對現實。相信不論是在和平時期、應對挑釁或危機時，我們都可以透過各領域的合作變得更強大。他指出，從台美兩國的工程師、學生到能源和安全領域等合作，這些互動都能鞏固雙方關係，讓我們更加強大。

埃利斯表示，訪團此行目的是來聆聽與學習。如總統稍早所提，成功且永續的合作基於共享價值，我們對於維護這些價值的共同承諾，將由未來各自和集體採取的行動實踐；在這樣歷史性的旅程中，台灣就是我們最好的夥伴。