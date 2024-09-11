走過新北市半數偏鄉 富邦人壽用教育撐起年輕學子金融安全保護傘

台灣高等教育人口比例有逐年增長的趨勢，然而金融教育似乎沒有跟高等教育比例一同增長。2022年台灣金融研訓院的《台灣金融生活調查》指出，台灣財務脆弱族群，對於金融風險的抵抗力下降，顯見學校教育對提升金融素養的幫助有限。

提升全民金融素養、強化民眾金融風險抵抗力，從政策、教育著手外，企業也可以發揮影響力。富邦人壽從金融保險本業出發、以教育提升孩子的財經素養，運用專業職能投入保險教育，深入高中及大學校園。2024年擴大前往石碇高中(石碇區)、金山高中(金山區)、豐珠中學(貢寮區)，走遍新北市半數偏鄉行政區，同時也前進淡江大學，用有系統、結合主題式的適性教學課程，為學子撐起金融安全保護傘。

富邦人壽前往金山高中，為學子們建立正確的金融安全概念。 圖／華國玉 提供

提升金融風險控管力 從教育建立保險正確觀念

「多數學生在尚未出社會前，保險的知識與觀念主要源自家人，但並非每個家庭都有完善的保障意識 ，往往容易忽略了日常生活風險規避的重要性，一旦事故發生，又沒有保險轉嫁，人生陷入低谷所造成的影響是一輩子的」。富邦人壽業務經理彭超群道破保險教育推動的必要性。

彭超群表示，學生們還沒建立正確的金融安全概念前，容易因為資訊不對稱、同儕起鬨等貿然投資，造成家庭的財務風險，若能在求學時期培養學生的風險意識，就能提升社會新鮮人的金融風險控管能力。

「有系統、主題式的實作教學課程，讓孩子自己體會更有感，我們也期待透過這種實務操作的課程，帶給學生具象的實際操演，讓他們提早防範未然。」金山高中校長陳玉桂提到，在學校裡可以接觸到風險控管、金融理財的科系有限，若能夠從國小至高中、由淺入深教導孩子關於金錢、理財觀念，可以幫助未來的主人翁降低風險。

講座過程結合問答、互動，加深學生對於金融保險的知識。 圖／華國玉 提供

保險教育因材施教 前往偏鄉、關懷弱勢學子實現普惠

長照險、實支實付、日額給付、意外傷害險......各類型保險專有名詞概念，與學生距離看似遙遠，實則為未來生活、就業密不可分的重要基礎保障。

從保險教育出發，富邦人壽因材施教，依照學校的背景做不同的課程調整，製作相對應的教材，並視教學需要，適度結合遊戲互動，讓從不同學習背景的學子們，都能對金融保險有進一步的認識，理解風險預防的重要性。舉例來說，一個類似大富翁的保險遊戲，把起點走向終點這段路比擬為人的一生，過程中會經過學齡期、職場期、退休期等，不同階段都有不同的任務，也會遇到各種意外與風險，透過保險保障不斷的補強，讓安全防護網更加完善。

「民法上滿18歲即構成行為能力，高中校園身處保險教育最前線，透過產學相互合作，能輔助學校補強推行財經教育，讓金融素養從小養成，能讓社會安全防護網更加堅實。」富邦人壽業務經理彭超群對保險教育意義相當認同。

回憶起今年5月，彭超群前往中途學校擔任講師有深刻感觸。一位國二學生因為不熟悉保險與財務管理規則，在遊戲中破產，隨即出現情緒性的反應，彭超群馬上扮演銀行告訴他「別生氣，我當銀行家借你」，最後這名學生逆轉贏得了這場遊戲，在回饋時向彭超群說道「謝謝你，給我人生一個重來的機會」，不只是保險教育，更激勵同學養成正向思考的人生價值觀。

保險教育持續向下扎根 攜手公益團體擴大影響力

富邦人壽前進多所學校，希望能將正確的金融保險觀念向下紮根，創造更大的影響力。 圖／華國玉 提供

藉由教學第一現場，能有效提升高中職、大專院校等年輕學子的風險認知與意識程度，增進學生金融保險領域的正確觀念，富邦人壽與台灣財經素養教育推廣協會、現代保險教育事務基金會、銘傳大學風險管理與保險學系等單位合作，安排專業風險顧問以聽講結合問答的互動形式，深化風險與保險教育課程推動，讓學子在過程中提升風險認知與意識。

以「全民懂保險」為教育推動願景，富邦人壽在執行每場保險教育課程前，不僅個別與學校討論教學需求、調整課程安排，且適性化設計教材內容與互動環節，顧及學生的學習期待，也讓專業的保險知識與觀念，能有效被同學吸收和記憶。未來，富邦人壽規劃持續與公益團體合作，更期盼能將保險教育深耕至高中以下的年齡層，將金融保險教育從個人、學校擴及至家庭、社會，發揮更大的影響力，推動社會前進。