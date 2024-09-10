水利署辦國際水週論壇 分享利用AI和大數據防災經驗

經濟部水利署長賴建信10日表示，台灣正處於氣候變遷的進行式，旱澇交替逐漸成為常態，台灣在提升土地承洪韌性與調適策略方面進行了多項創新，如推動逕流分擔、出流管制等措施，並利用AI和大數據分析提升防災效率。未來，將強化增設第二道防線及加速退水等策略，透過科技與創新減少災害對民眾生活和經濟的影響。

經濟部水利署於今、明二天舉辦2024台灣國際水週—國際論壇，主題聚焦於「水與安全、環境與發展」。活動包含水領袖峰會及水與發展、水與安全、水與環境三大面向共九場系列論壇。

經濟部次長連錦漳今出席論壇並致詞，他強調，水資源的管理和利用不僅關係到環境永續和社會穩定，更直接影響經濟發展和人民福祉，很高興來自水利領域的各國專家學者齊聚一堂，與我們共同擘劃新時代的水資源永續發展願景。

隨後，水利署長賴建信進行引言，並邀請日本河川情報中心池內幸司理事長、國立台灣大學地理環境資源學系教授周素卿、聯合國教科文組織水環境教育學院教授Zoran Vojinovic等重量級講者發表演說。超過500位關心水利議題之國內外專業人士共聚一堂，深入探討全球關注的水利議題。

賴建信以「水與安全、環境與發展」為題進行引言簡報。他指出，全球面臨的氣候變遷挑戰愈加嚴峻，例如非洲納米比亞因乾旱進入緊急狀態，野生動物的生態平衡受到影響。他強調，應該為不可預知的極端情況提前準備，設計在嚴苛條件下仍可運行的系統，並識別潛在脆弱點，以提高應變能力。

日本河川情報中心理事長池內幸司則以「建立韌性社會以因應氣候變遷加劇導致的水災害」為題，闡述日本因氣候變遷，未來洪水頻率預計將增加兩到四倍。為應對此情況，日本政府致力於研發提供居民即時預警資訊，使民眾能夠在災害發生前準確及時撤離。此外，各流域利益相關者正在共同推動「全民參與提升流域災害韌性與永續」的工作，以因應逐年加劇的災害風險。

國立台灣大學教授周素卿則以「水綠融合 環境永續」為題，探討應對氣候變遷與環境永續發展的策略，及聯合國教科文組織水環境教育學院副教授Zoran Vojinovic以「自然為本解決方案應用於水安全與氣候適應：來自歐盟RECONECT計畫的成果」為題，探討自然解方的效能。

經濟部水利署表示，為期二天的「2024台灣國際水週-國際論壇，除今日召開的水領袖峰會外，尚有九場論壇，由美國、日本、荷蘭、西班牙、南韓、及國內專家，探討包括「AI在防災應用」、「自然解方與生態環境營造」以及「高科技用水之供水策略與水處理技術」等全球關注的重要水議題。