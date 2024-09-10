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邁向永續發展 彭啓明：未來公部門都要綠色採購

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
環境部長彭啓明10日出席第四屆公股金融事業聯合供應商大會。記者邱琮皓／攝影
環境部長彭啓明10日出席第四屆公股金融事業聯合供應商大會。記者邱琮皓／攝影

環境部長彭啓明10日出席第四屆公股金融事業聯合供應商大會，他在專題演講時表示，因應極端氣候變遷、永續發展，每個部會請副首長擔任各部會的永續長，與民間企業對齊腳步，採購也會是永續很重要的一部分，因為政府未來是很大的採購者，所以未來公部門的每一個採購都要綠色的。

彭啓明10日進行「臺灣正式邁入碳定價的新時代」專題演講。他表示，賴清德總統與卓榮泰內閣啟動綠色成長戰略，要從碳定價路徑走向淨零路徑，在氣候淨零轉型過程中，應留意環境保護、企業公平、社會包容等三大課題。

面對最熱門的碳費議題，彭啓明表示，環境部於8月29日完成碳費三項子法，包括碳費收費辦法、自主減量計畫管理辦法、碳費徵收對象溫室氣體減量指定目標，碳費制度正式上路，

碳費徵收對象行業別中，以直接溫室氣體排放量來看，以鋼鐵業為大宗，基本化學材料製造業居次，第三為其他化學製品製造業，其後依序為水泥業、石化業、石化煉製業、半導體、造紙業等。

他坦言，很多業者在外面都稱碳費會導致通膨，那是因為他們不了解碳費制度，針對這些高碳洩漏風險行業，排放量調整係數值初期有0.2的折扣，「也就是兩折」，由於碳費徵收對象中確實有傳統產業，所以起徵費率不會收得太高，以免真的會影響通膨。

傳統產業 氣候變遷 製造業 賴清德 通膨

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